Jerry Seinfelds Mercedes 500 E (W124): Das ist der Preis für den Promi-Benz

Das US-Auktionshaus Gooding Christie's versteigert am 6. März 2026 während einer Auktion in Amelia Island (Florida, USA) einen Mercedes-Benz 500E, den Jerry Seinfeld neu gekauft hat. Der Comedian und Autosammler hat sich mit der Serie "Seinfeld" und Standup-Comedy den Ruf einer Humor-Instanz erworben – und reichlich Geld verdient. Einen Teil seines Vermögens, das Forbes auf 1,1 Milliarden US-Dollar schätzt, investiert Seinfeld in seine Porsche-Sammlung, die als eine der größten der Welt gilt. Seine Leidenschaft für Autos und Comedy kombiniert Seinfeld in der Serie "Comedians in Cars getting Coffee".

Spektakulärer 917-Verkauf Manchmal verkauft Seinfeld eines seiner Autos. Zuletzt trennte er sich von einem Porsche 917, der bei Dreharbeiten zu Steve McQueens Kinofilm "Le Mans" genutzt wurde und unter anderem Brian Redman gehört hatte. Bei einer Auktion von Mecum in Kissimmee, Florida, waren die Gebote für den Seinfeld-917 auf 25 Millionen Dollar gestiegen. Verkauft wurde der Porsche nach der Auktion, wie Seinfeld später im Podcast "Spike's Car Radio" erzählte.

Am Freitag, 5. März 2026, kommt ein Auto von Seinfeld unter den Hammer, das zwar kein Porsche ist, aber ebenfalls in Zuffenhausen gebaut wurde. Es geht um den 500E, eine der spannendsten Power-Limousinen der 90er-Jahre. Porsche-Ingenieure konstruierten die W124 Limousine so um, dass der Achtzylinder aus dem Mercedes 500 SL in den Vorderwagen passte und stimmten Fahrwerk und Bremsen mit Teilen des R129 ab. Kräftiger modellierte Radläufe schaffen Platz für die breitere Spur und lassen den 500E kräftiger dastehen als andere Modelle der Baureihe. Die Produktionslogistik zwischen dem Mercedes-Werk in Sindelfingen und der Montage in Zuffenhausen war aufwendig und zeitraubend. Montiert wurde der 500E in Zuffenhausen im Rössle-Bau – dort entstanden auch Porsche 959 und RS2 Avant.

Mercedes 500E aus Seinfeld-Erstbesitz Der Porsche-Bezug, der exklusive Neupreis von rund 140.000 Mark und der dezent-breitspurige Auftritt machen den 500E zu einer Art Über-124er, der in den letzten Jahren deutlich teurer wurde. Auf bis zu 70.000 Euro taxiert Classic-Analytics den Wert eines gepflegten Mercedes-Benz 500E.

Schätzpreis: rund 200.000 Dollar Seinfeld kaufte seinen 500E als Neuwagen. Es handelt sich um ein 1992er-Modell, das noch vor dem Facelift gebaut wurde. Der M119-V8 leistet in dieser Version 326 PS und stemmt 480 Newtonmeter in die Viergang-Automatik. Seinfeld hat die Limousine in 744 Brillantsilber offensichtlich kaum gefahren: Lediglich 2335 Meilen stehen im Tacho, das sind 3736 Kilometer. Es dürfte wenige 500E mit einer ähnlich niedrigen Laufleistung geben. Entsprechend hoch liegt der Schätzpreis: Das Auktionshaus taxiert den seltenen Power-Benz aus Promi-Vorbesitz auf 180.000 bis 240.000 US-Dollar, umgerechnet 153.000 bis 204.000 Euro – mehr als das Doppelte der Classic-Analytics-Notierungen für ein gepflegtes Exemplar auf dem deutschen Markt.