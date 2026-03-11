Jerry Seinfelds Mercedes 500E (W124): Rekord-Preis für den Promi-Benz

Das US-Auktionshaus Gooding Christie’s hat am 6. März 2026 bei einer Auktion in Amelia Island (Florida, USA) einen Mercedes-Benz 500E aus Erstbesitz von Jerry Seinfeld versteigert. Der Comedian und Autosammler ist für seine Sitcom "Seinfeld" und seine Stand-up-Karriere bekannt. Einen Teil seines Vermögens, das Forbes auf 1,1 Milliarden US-Dollar schätzt, investiert Seinfeld seit Jahren in Automobile, vor allem in Porsche. Seine Auto-Leidenschaft ist auch Teil der Netflix-Serie "Comedians in Cars Getting Coffee".

500E: Ein Mercedes mit Porsche-Genen Der versteigerte Mercedes-Benz 500E gilt als eine der spannendsten Power-Limousinen der 1990er-Jahre. Porsche baute die W124-Limousine so um, dass der V8 aus dem Mercedes 500 SL (Baureihe R129) in den Vorderwagen passte. Fahrwerk und Bremsen stimmten die Techniker mit Komponenten aus dem SL neu ab. Optisch unterscheidet sich der 500E durch kräftiger modellierte Radläufe von einem gewöhnlichen W124. Die 16-Zoll-Räder und die Nebelscheinwerfer in der Frontschürze sind weitere Erkennungsmerkmale des stärksten Serien-124ers.

Auch die Produktion war aufwendig. Karosserien und Teile durchliefen einen eng getakteten Prozess zwischen dem Mercedes-Werk in Sindelfingen und der Montage in Zuffenhausen. Dort wurde der 500E im sogenannten Rössle-Bau montiert, in dem auch der Porsche 959 und der Audi RS2 Avant entstanden.

Jahreswagen-Kilometerstand: unter 5.000 km Der 500E war schon als Neuwagen exklusiv. Der Preis lag in Deutschland bei rund 140.000 D-Mark. Heute hat sich das Modell zum gesuchten Sammlerfahrzeug entwickelt. Classic-Analytics taxiert den Wert eines gepflegten Mercedes-Benz 500E in Deutschland auf bis zu 70.000 Euro.

Das Seinfeld-Fahrzeug lag jedoch in einer anderen Liga. Es handelt sich um ein 1992er-Modell vor dem Facelift, lackiert in 744 Brillantsilber. Der M119-V8 leistet in dieser frühen Version 326 PS und 480 Newtonmeter. Entscheidend ist die Laufleistung: Der Tacho zeigt 2.335 Meilen, das entspricht rund 3.736 Kilometern. Fahrzeuge mit einem derart niedrigen Kilometerstand sind selten.

Rekord-Auktionsergebnis: 365.000 Dollar Gooding Christie’s hatte den 500E auf 180.000 bis 240.000 US-Dollar geschätzt, umgerechnet etwa 153.000 bis 204.000 Euro. Im Bietverlauf stieg der Preis deutlich über dieses Estimate. Am Ende wurde der Wagen für 365.000 US-Dollar verkauft, umgerechnet 310.590 Euro.

Classic-Analytics-Chef Frank Wilke bewertet das Ergebnis als Rekord: Der Seinfeld-500E sei der teuerste Serien-W124, der bisher versteigert wurde. Als Gründe nennt Wilke vor allem die extrem niedrige Laufleistung und den prominenten Vorbesitz. Hinzu komme das Auktionsumfeld in Amelia Island, das traditionell viele wohlhabende Käufer anzieht. Zum Vergleich: Ein bislang als Spitzenwert geführtes Exemplar wurde 2024 bei Bonhams in Paris für 52.900 Euro versteigert.

Seinfeld verkauft selten, aber nicht zum ersten Mal Dass Seinfeld Fahrzeuge abgibt, kommt vor, bleibt aber die Ausnahme. Zuletzt sorgte er mit einem Porsche 917 für Schlagzeilen, der bei Dreharbeiten zu Steve McQueens Film "Le Mans" eingesetzt wurde und unter anderem Brian Redman gehört hatte. Bei einer Mecum-Auktion in Kissimmee (Florida) stiegen die Gebote auf 25 Millionen US-Dollar. Seinfeld berichtete später im Podcast "Spike’s Car Radio", dass der Porsche nach der Auktion verkauft wurde.