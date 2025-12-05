Lamborghini-Fail auf Instagram: Wie kommt der Countach in den Strauch?

Simon Kidston, Oldtimer-Händler, Autosammler und Moderator von Veranstaltungen wie der Villa d'Este, hat auf Instagram ein rätselhaftes Erlebnis mit einem Lamborghini Countach geteilt.

Kidston war im Sommer zu einer Familienhochzeit in Schottland und wollte anschließend mit ein paar Freunden eine Ausfahrt unternehmen. Für diesen Zweck hatte ein Laster sechs Sportwagen nach Schottland transportiert, darunter Kidstons 911 Carrera 2.7 RS, einen poloroten Ur-Elfer, einen schwarzen Lamborghini Miura und einen lila Lamborghini Countach.

Countach fährt von allein los Der Countach war offenbar früh am Morgen von selbst losgefahren. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie sich der Sportwagen morgens um 9:21 Uhr bewegt, für 30 Sekunden stehenbleibt und weiterfährt. In einem Busch an der Hauswand stoppt der Lamborghini. Zum Glück: Nur wenige Zentimeter weiter rechts wäre er mit der Hauswand kollidiert und ein Stück weiter links wäre der teure Supersportwagen den Hügel hinunter zu einem Fluss gerollt.

simonkidston/Instagram Gut, dass der Countach im Busch landete und nicht an der Hauswand.

Wie das Auto in Bewegung geriet, scheint unklar zu sein. Laut Kidston hätten sich die Schlüssel in seiner Tasche befunden. Tatsache ist, dass beim Frühstück jemand fragte: "Did you move your car?" und trocken feststellte, dass es sich wohl nicht exakt dort befinde, wo es geparkt wurde.

War's die Elektrik oder ein Geist? Mithilfe mehrerer Partygäste und eines Toyota Hilux kam der Lamborghini wieder frei. Bis auf leichte Kratzer im Lack am Unterboden blieb der Countach heil. Wie das passieren konnte, ist ein Rätsel. Es könnte ein schottischer Geist gewesen sein oder die Kombination aus italienischer Elektrik und schottischem Landregen, mutmaßt Kidston. Ein Check der Technik habe nichts Auffälliges ergeben.

Hinweis: In der Fotoshow verraten wir Ihnen, wie sich der Lamborghini Countach 25th Anniversary fährt.