McLaren F1 Longtail: Le-Mans-Renner für über 20 Mio. Dollar

McLaren hat nur 10 F1 Lontgail gebaut. Die rare Version für Langstreckenrennen wie die 24h von Le Mans ist 64 Zentimeter länger und zehn Zentimeter breiter als die Urversion. Das längere Heck samt Flügel erhöht den Abtrieb und senkt die Höchstgeschwindigkeit: rund 330 km/h erreicht der Longtail.

Abtrieb hoch, Gewicht runter Gegenüber der Kurzheckversion reduzierten die Entwickler um Gordon Murray das Leergewicht auf 915 Kilogramm. Der im Hubraum leicht von 6,1 auf glatte 6,0 Liter reduzierte BMW-V12 leistet mit Luftmengenbegrenzer 600 PS. Statt der 6-Gang-H-Schaltung überträgt ein sequenzielles 6-Gang-Getriebe von X-Trac die Kraft auf die Hinterräder. In gut drei Sekunden beschleunigt der Longtail von null auf 100 km/h, nach acht Sekunden liegen 200 km/h an.

Verkaufspreis: über 20 Millionen Dollar Er ist also selten und schnell. Kein Wunder, dass ein McLaren F1 teuer ist. Über 20 Millionen Dollar (17,2 Mio. Euro) möchte der britische Händler Girardo & Co. für das Auto mit der Chassisnummer 27R haben. Eine Kurzversion, die Oracle-Gründer Larry Ellison 1997 neu gekauft hat, soll bei RM Sotheby’s über 23 Millionen Dollar (19,8 Mio. Euro) kosten.

Drei Argumente sprechen für die Chassisnummer 27R: Es hat eine Renngeschichte, eine Straßenzulassung und wurde für 300.000 britische Pfund (346.830 Euro) bei Lanzante restauriert.