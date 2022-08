Mercedes 220 Cabriolet sichergestellt Zoll verhindert Oldtimer-Schmuggel

Zoll-Beamte haben bereits am 31.7.2022 den Schmuggel eines Mercedes-Cabrios von 1951 verhindert. Die Beamten stoppten auf der Europabrücke in Konstanz einen Transporter mit dem Oldtimer auf einem Anhänger.

Das Modell mit einem Wert von 240.000 Schweizer Franken (ungerechnet knapp 250.000 Euro) sollte nach Angaben des Fahrers für zehn Tage auf einer Oldtimer-Messe in Brüssel ausgestellt werden. Diese Angaben mochten die Zöllner nicht so recht glauben, da besagte Messe erst im November 2022 stattfindet.

Große Erinnerungslücken

An die erforderlichen Zolldokumente konnte sich der Fahrer ebenso wenig erinnern, wie an den Besitzer des Oldies. Auch die Erinnerung daran, wer die angeblichen Formalitäten erledigt hatte, war von 100-prozentiger Lückenhaftigkeit geprägt. Immerhin, so viel konnte der Lenker der Oldtimer-Fuhre zum Besten geben. Alles sei in Ordnung, alle Steuern seien bezahlt, da wäre er sicher!

"Da auch nach langem Hin und Her keine Einfuhrdokumente vorgelegt werden konnten, stellten die Beamten das Oldtimer-Cabrio sicher und eröffneten gegenüber dem Transporteur ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung", so das Hauptzollamt in Singen. In den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, der Mercedes wurde in der Schweiz für 240.000 Franken zum Verkauf angeboten, daraufhin taxierte der Zoll Einfuhrabgaben in Höhe von rund 16.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt in Stuttgart.

Fazit

Der dreiste Versuch, am helllichten Tag einen teuren Oldtimer zu schmuggeln, ist gründlich schiefgegangen. Nun steht der Mercedes sicher beim Zoll und wartet auf seine Ablöse in Höhe von 16.500 Euro. Auch den Transporteur kommt noch ein Strafverfahren hinzu, wegen erwiesener Dreistigkeit wird die Strafe aber wohl kaum ansteigen.