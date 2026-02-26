Neuwertiger Mercedes G55 zum Verkauf: Nicht nur die Farbe ist extrem speziell

Als wäre so eine G-Klasse nicht schon von Natur aus etwas Besonderes. Auf diese hier trifft das gleich in mehrerlei Hinsicht zu. Zum Ersten arbeitet unter der kantigen Haube der legendäre 5,4-Liter-V8-Kompressor M 113 K – ein Motor, der ganz und gar nicht durch Effizienz glänzt, aber durch seine schiere Präsenz. Je nach Ausbaustufe leistete er bis zu 507 PS, im 2005er G sind es 476 PS. Das reicht, um die schwere G-Klasse unter teuflischem Sidepipe-Gedonner in gut fünfeinhalb Sekunden auf Tempo 100 zu schieben.

Keine Farbe von der Stange Dass ein solches Triebwerk in einem Geländewagen mit Leiterrahmen, Starrachsen und maximaler Attitüde steckte, machte den G 55 AMG schon damals zur automobilen Provokation. Dezent war anders – und genau das gilt erst recht für dieses Exemplar, das aktuell über RM Sotheby's angeboten wird.

Denn statt in Schwarz, Silber oder Weiß präsentiert sich dieser G 55 in "Godolphin Blue". Die Lackierung wurde exklusiv für die royale Familie von Dubai entwickelt und nimmt Bezug auf die berühmten blauen Rennseiden von Team Godolphin – also die edlen Reiterjacken beim Pferderennen. Auf der kantigen Karosserie wirkt das Babyblau fast surreal. Edelstahl-Reserveradabdeckung, 18-Zoll-AMG-Räder und massiver Unterfahrschutz runden den besonderen Auftritt ab.

Sensation im Innenraum Im Innenraum setzt sich das Farbkonzept konsequent fort. Mystic-Blue-designo-Leder, blaue Kontrastnähte, Pappelholz und bestickte AMG-Veloursmatten schaffen eine Atmosphäre, die klar an eine maßgeschneiderte Einzelanfertigung erinnert als an ein Serienfahrzeug. Der Zustand: nahezu makellos. Kein Wunder, denn der Tacho zeigt gerade einmal 143 Meilen – rund 230 Kilometer.

Erst auf den zweiten Blick offenbart sich die eigentliche Sensation dieses G 55 AMG: Das Lenkrad sitzt rechts. Offiziell bot Mercedes-Benz den G 55 in den Jahren 2004 bis 2010 nicht als Rechtslenker an. Für einen normalen Kunden aus England, Japan oder Australien war das Thema damit erledigt – für einen Super-VIP offenbar nicht. Dieses Exemplar wurde nachträglich bei AMG umgebaut und gilt als einer von nur vier G 55-Prototypen mit Rechtslenkung weltweit.

Kommissioniert von einem bedeutenden Mitglied der Herrscherfamilie von Dubai, war der Wagen für den Einsatz im Vereinigten Königreich gedacht – wurde dort jedoch offenbar kaum genutzt. Stattdessen blieb er bis 2024 im Erstbesitz und damit praktisch konserviert. Angeboten wird der blaue Kasten bei Sothebys für 100.000 britische Pfund – also etwa 115.000 Euro. Dafür muss sich allerdings ein Käufer mit ganz besonderem Geschmack finden.