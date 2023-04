Oldtimer-Bestand in Deutschland 2023 Das sind die beliebtesten Oldtimer

Elf Prozent mehr Oldtimer und das deutsche Durchschnittsauto hat erstmals mehr als zehn Jahre auf dem Buckel, Roller, Mopeds und Motorräder sind fast 20 Jahre: Der Fahrzeugbestand altert rapide, resümiert der ADAC nach einer Analyse von Bestandszahlen des Kraftfahrt Bundesamtes (KBA). Gibt es also eine Oldtimer-Schwemme?

2,6 Prozent der Autos sind Oldtimer

Etwas mehr als 1,25 Millionen der 48,5 Millionen in Deutschland zugelassenen Autos sind älter als 30 Jahre, alt genug fürs H-Kennzeichen also. Davon haben 704.000 tatsächlich eine historische Zulassung. Ein Jahr zuvor waren noch 648.000 Autos in der Bundesrepublik als Oldtimer zugelassen. Die Zahl der Oldtimer – ob mit oder ohne historisches Kennzeichen – wächst also. Gleichzeitig werden neue Autos zugelassen, der Gesamtbestand wächst also. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren 1,5 Prozent der Autos in Deutschland mit einem historischen Kennzeichen zugelassen. Dazu kommen 1,1 Prozent der Autos, die 30 Jahre oder älter und regulär zugelassen sind. Die Quote der Youngtimer im Alter von 25 bis 29 Jahren liegt bei 1,8 Prozent. Jünger als 15 Jahre sind 77 Prozent der Autos.

Die meisten Oldtimer sind Mercedes

Mit 174.820 H-Zulassungen führt die Marke Mercedes die Oldtimer-Statistik deutlich an. VW folgt mit 136.080 H-Zulassungen auf Platz zwei. Porsche liegt mit 46.813 historischen Autos auf Platz drei. BMW und Opel belegen mit 42.220 und 28.853 Autos auf Rang vier und fünf der Oldtimer-Zulassungen in Deutschland. Die Marken deutscher Hersteller stellen mit 73 Prozent den größten Anteil der über 30 Jahre alten Autos. Importautos aus Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan und den USA kommen auf jeweils sechs Prozent.

Je nach Modell ist die Quote der H-Zulassungen bei den über 30 Jahre alten Autos sehr unterschiedlich: Mercedes SL und Porsche 911 haben jeweils zu über 80 Prozent eine H-Nummer, wenn sie älter als 30 Jahre sind. Von 90.683 über-30-jährigen VW Golf hat etwa jeder Vierte das H am Ende der Nummerntafel. Am höchsten liegt die H-Quote unter den 15 häufigsten Oldtimern mit 81 Prozent bei der Mercedes S-Klasse, dicht gefolgt vom VW Käfer, der auf 79 Prozent H-Quote kommt.

Die Top 5 Oldtimer

Arturo Rivas Der Mercedes W 123 ist Deutschlands Oldtimer Nummer eins.

Die beliebtesten fünf Oldtimer mit H-Kennzeichen in Deutschland sind: Mercedes W123 (49.160 Exemplare), VW Käfer (44.132), VW Bus (32.457), Mercedes SL (30.985) und Porsche 911 (26.052). Fast gleichauf bei Bestand und H-Quote liegen die ewigen Konkurrenten BMW 3er und Mercedes 190: 18.903 BMW 3er und 17.354 Mercedes-Benz 190 sind mit H angemeldet. Die Quote liegt bei 38 und 39 Prozent, der Bestand demnach bei 49.727 BMW E21, E30 und E36 sowie 44.560 Mercedes W 201.

50% der Oldtimer bis 20.000 Euro wert

In Zeiten steigender Preise besonders interessant: Die meisten Oldtimer sind höchstens 20.000 Euro wert. Nur neun Prozent des Oldtimer-Bestandes sind laut Zahlen von BBE mehr als 50.000 Euro wert. Den größten Anteil haben mit 39 Prozent Oldtimer mit einem Wert von 10.001 bis 20.000 Euro. Die Segmente darunter (5.001 bis 10.000 Euro) und darüber (20.001 bis 50.000 Euro) liegen mit je 21 Prozent gleichauf. Ebenso stark vertreten wie teure Klassiker sind Werte bis 5.000 Euro mit einem Anteil von 9 Prozent. Ein durchschnittlicher Oldtimer ist laut BBE-Berechnungen 18.250 Euro wert.

Autos nun 10,1 Jahre alt

Das durchschnittliche Alter der in Deutschland zugelassenen Autos steigt seit Jahren: Lag das 2012 noch bei 8,5 Jahren, so war dies zum Stichtag 1. Januar 2022 erstmals zweistellig: 10,1 Jahre alt ist der in Deutschland zugelassene Durchschnitts-Pkw. Vor zehn Jahren war der Golf VI das meistverkaufte Auto.

Motorräder, Mopeds und Roller sind übrigens noch älter: Durchschnittlich 19,1 Jahre stehen bei Zweirädern auf der Lebensuhr.

Fazit

Dass Autos im Schnitt 10,1 Jahre alt sind, kann auch ein gutes Zeichen sein: Unsere Autos sind haltbarer und langlebiger geworden, was ja der Umwelt nützt und Geld spart. Auch Sicherheit und Komfort bieten Autos des Jahrgangs 2013 praktisch ebenso wie welche von 2023.

Dass die Zahl der Oldtimer wächst, muss nicht heißen, dass es eine Schwemme junger Oldtimer gibt. Das zeigt zum einen deren Anteil, der relativ niedrig bei 1,5 Prozent bleibt und damit gemessen am Gesamtbestand marginal ist. Zum anderen ist der Bestand an Autos zwischen 25 und 29 Jahren extrem niedrig. In diesem Alter haben viele Autos dann eben doch das Ende ihres Lebenszyklus erreicht – und sei es aus wirtschaftlichen Gründen.