Oldtimer Galerie Toffen Auktion 16.10.2021 Baldi Frog 500 und Schumis Pickup

Etwa 100 klassische Autos, Traktoren und Motorräder versteigert die Oldtimer Galerie am 16. Oktober im schweizerischen Toffen. Eine Auswahl zeigen wir hier.

Bei ihren Auktionen bietet die Oldtimer Galerie Toffen meistens eine bunte Mischung an Fahrzeugen diverser Jahrzehnte mit zwei oder vier Rädern an. Die Baujahre reichen meist von Vorkrieg bis Neuzeit und die Preise vom Drei- bis ins Sechsstellige. Manchmal sind auch Schnäppchen drin.

100 Fahrzeuge in der Auktion

Am 16. Oktober versteigern Reinhard Schmidlin und sein Team etwa 100 Zwei- und Vierräder. Auch ein Ordonnanzfahrrad von 1979 befindet sich darunter – es soll zwischen 800 und 1.000 Schweizer Franken (736 bis 920 Euro) kosten. Traditionell beginnt die Auktion mit Automobili, also Sammelnswertem mit Automobilbezug. Das können Modelle, Ersatzteile oder Kunstwerke sein.

BMW 3er, Opel GT, Porsche 911

Oldtimergalerie BMW 3er E21 aus Zweitbesitz.

Die Bandbreite der Autos reicht vom Fünfzigerjahre-Fiat mit zwei Zylindern bis zum Ferrari mit V12-Motor. Dazwischen findet sich Bürgerliches wie etwa ein BMW 3er der Baureihe E21 mit dem kleinen M20-Sechszylinder, ein Opel-GT mit dem 1,1-Liter-Kadett-Motor oder ein Peugeot 403 mit Diesel.

Unter den Losen sind auch echte Klassiker wie ein Citroën 2CV oder ein Porsche 911 – beide übrigens mit luftgekühltem Boxermotor. Der 2CV wurde 1984 in die Schweiz erstausgeliefert und hat seither überschaubare 36.000 Kilometer zurückgelegt. Er soll umgerechnet zwischen 11.040 und 13.800 Euro kosten. Der 911 stammt aus Kalifornien, sein Zweitbesitzer kaufte ihn zwei Mal. Die Technik wurde 2019 revidiert, das Coupé soll 100.000 bis 110.000 Schweizer Franken kosten (92.000 bis 101.200 Euro).

Ford Pick-up von Michael Schumacher

Oldtimergalerie Dieser Ford F-150 gehört einmal Michael Schumacher.

Drei interessante Youngtimer sind ebenfalls zu versteigern: Ein Ford F-150 aus dem Besitz Michael Schumachers. Der Rennfahrer besaß den Pickup aus der Harley-Davidson-Edition über zehn Jahre besessen und wenig gefahren; 27.000 Kilometer stehen auf dem Tacho. Recht günstig und ohne Limit werden ein Renault Avantime und ein Rover 75 versteigert. Günstige Gelegenheiten wie diese sind typisch für die Auktionen der Oldtimer Galerie Toffen.

Die Auktion findet – wie schon die vorigen – auch online statt. Interessenten können nach einer Registrierung auf invaluable.com oder swissauctioncompany.com mitbieten.Auch per Telefon oder schriftlichem Kaufauftrag können Gebote abgegeben werden. Vor Ort dürfen nur registreirte Bieter in die Halle – und auch nicht mehr als 250 getestete oder geimpfte Personen. Wer persönlich bei der Auktion erscheinen möchte, muss sich vorab per Mail registrieren. Vor Ort werden keine Eintritte vergeben. Die Oldtimer Galerie berechnet ein Aufgeld von 12 Prozent auf den Zuschlagspreis.

Fazit

Jedes Jahr im Herbst versteigert die Oldtimer Galerie in Toffen eine bunte Mischung an Fahrzeugen. Zwischen hochpreisigen Klassikern parken immer auch günstige Gelegenheiten. Typisch für die Schweiz ist die Markenvielfalt: Autos, die hierzulande Exoten sind, finden sich dort häufiger.