Neue Service-Plattform Originals Renault Renault hilft beim Papierkram

Wer für seinen Oldtimer nicht alle notwendigen Dokumente beisammen hat, muss bei der Zulassung viel Zeit mitbringen. Soll ein H-Kennzeichen an Bug und Heck prangen, muss der Klassikerstatus schließlich eindeutig belegt sein und der bürokratische Aufwand dafür kann sich weit in die Länge ziehen. Renault möchte, dass Käufer und Besitzer von historischen Modellen der Marken Alpine und Renault wegen zahlreichen Behördengängen und langwierigen Genehmigungsverfahren nicht den Spaß an den Fahrzeugen verlieren. Deshalb haben die Franzosen eine neue Plattform namens Originals Renault Services ins Leben gerufen.

75 Euro pro Dokument

Über diese Plattform hilft der Hersteller bei der Beschaffung erforderlicher Bescheinigungen, die für Anerkennung und Zulassung notwendig sind. Wer also im Besitz eines mindestens 30 Jahre alten Renault oder Alpine Modells ist, kann hier in vier Schritten einen Antrag für eine Zulassungsbescheinigung mit Oldtimervermerk beantragen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine offizielle Produktions- und Datierungsbescheinigung zu erhalten. Darin sind dann auch Daten aus dem Herstellungsprotokoll enthalten. Des Weiteren können die Kunden über das Portal auch ein offizielles deutschsprachiges Renault-Dokument beziehen. Dieses internationale Dokument enthält die genaue Modellbezeichnung, das Alter und eine Beschreibung der wichtigsten Fahrzeugmerkmale zur Vorlage bei der Zulassungsstelle.

Eine solche internationale Bescheinigung kostet den Oldie-Besitzer 75 Euro, gleiches gilt für die Produktions- und Datierungsbescheinigung. Wer beides zusammen ordert, zahlt insgesamt 115 Euro. Die Bearbeitungszeit gibt Renault mit vier bis sechs Wochen an, wer zusätzlich 40 Euro in eine Express-Bearbeitung investiert, hält die Papiere bereits nach weniger als 14 Tagen in den Händen. Die neue Plattform wollen die Franzosen bis zum kommenden Jahr schrittweise um weitere Funktionen und Rubriken, sowie exklusive Dienste für Sammler erweitern. Einen besonders krawalligen und gleichzeitig liebenswerten Vertreter der Gattung "Renault Oldtimer" finden Sie übrigens in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Renault hilft den Klassiker-Fans der Kernmarke und des sportlichen Ablegers Alpine bei der Beschaffung notwendiger Dokumente für eine Zulassung mit H-Kennzeichen. So soll der bürokratische Aufwand dank neuer Online-Plattform Originals Renault Services für die Kunden eingedampft werden. Die Website wird bis 2023 zudem um weitere Funktionen und exklusive Dienste für Sammler erweitert.