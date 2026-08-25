Polizei-Porsche bricht Rekord: Dieser 911 Targa ist der teuerste der Welt

Ein Kindheitstraum für viele, aber zu einem Preis für wenige: Ein originalgetreuer Porsche 911 Carrera Targa von 1989 aus dem Fuhrpark der niederländischen Autobahnpolizei "Rijkspolitie" hat bei einer Auktion einen Weltrekord aufgestellt. Das Auktionshaus Broad Arrow versteigerte den seltenen Elfer während der "The Quail Auction" in Kalifornien für sensationelle 252.000 US-Dollar (umgerechnet 216.000 Euro). Damit übertraf der Wagen den ursprünglichen Schätzwert um mehr als 100.000 Dollar und ist nun der teuerste G-Body 911 Polizeiwagen, der je versteigert wurde.

Vom Staatsdienst zum Sammlerstück Der grandprixweiße Targa mit den markanten orangen Streifen war von 1989 bis 1995 für das "Korps Rijkspolitie" im Einsatz, das für die Sicherheit auf den niederländischen Autobahnen sorgte. Die Polizei entschied sich damals bewusst für offene Porsche-Modelle wie den Targa oder zuvor das 356 Cabriolet. Der Grund war pragmatisch: Die Beamten konnten im Fahrzeug stehend den Verkehr regeln und hatten so einen besseren Überblick. Laut Broad Arrow lieferte Porsche der Polizei damals Motoren, die sich zuvor auf dem Prüfstand durch besondere Leistungsfähigkeit bewiesen hatten.

Voll ausgestattet, aber mit einem Haken Der neue Besitzer erwirbt nicht nur ein Auto, sondern ein Stück Zeitgeschichte. Zur Ausstattung gehören das funktionstüchtige Blaulicht am Targabügel, ein Lautsprecher sowie ein maßgefertigtes Regal für Polizeiausrüstung hinter den Vordersitzen. Sogar zwei weiße Polizeijacken und ein Paar schwarze Stiefel sind Teil des Pakets. Der 3,2-Liter-Sechszylinder-Boxermotor wurde vor rund 4.000 Kilometern überholt, und der Tacho zeigt eine Gesamtlaufleistung von 156.826 Kilometern.

Für europäische Käufer hat die Sache jedoch einen Haken: Der Porsche gehörte zuletzt einem Sammler in den USA und muss für den Einsatz in Europa erst zurück über den Atlantik transportiert werden. Das Blaulicht darf auf öffentlichen Straßen nur abgedeckt sein. Kurioserweise sind Käufer aus Kalifornien selbst am schlechtesten dran: Im "Sunshine State" ist der Klassiker nicht zulassungsfähig.