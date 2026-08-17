BMW auf der Monterey Car Week: Zwei Nordamerika-Premieren, viel M3

BMW bringt 2026 keine Weltpremiere zur Monterey Car Week (noch bis zum 16. August), aber genug Programm für Fans von Performance, Design und Historie. Zwei Concept Cars sind Nordamerika-Premieren, dazu kommt ein M3-Auftritt mit Rennstrecken- und Schau-Programm sowie die Design-Kooperation "Kith for BMW".

Zwei Nordamerika-Premieren als Zugpferde Im Zentrum der diesjährigen Monterey Car Week stehen für BMW das M Concept Neue Klasse und der Vision BMW Alpina. Damit möchten die Bayern einen Bogen von elektrischer M-Performance hin zu einer neuen Interpretation der Alpina-Idee spannen.

40 Jahre M3 bei Legends of the Autobahn Beim Treffen der Fans deutscher Klassiker "Legends of the Autobahn" stellt BMW die M3-Historie in den Vordergrund und zeigt prägende Generationen. Im Fokus ist hier die Entwicklung vom frühen E30 bis in die Gegenwart.

M Concept Neue Klasse BMW rückt das M Concept Neue Klasse als Ausblick auf die nächste M-Ära bei der Monterey Car Week in den Mittelpunkt. Die Studie setzt auf ein Performance-Konzept mit vier Elektromotoren und eine M-spezifische Steuerungs- und Regelungsarchitektur innerhalb der Neuen Klasse.

The Quail: Vision BMW Alpina Bei The Quail platziert BMW das Vision BMW Alpina als Design-Statement. Die Studie kombiniert Alpina-typische Souveränität und Komfort mit einer modernen Formensprache und einem luxuriös inszenierten Innenraum.

M3 auf der Rennstrecke Bei der Monterey Motorsports Reunion verankert BMW das M3-Jubiläum im Motorsport. M bringt mehrere Rennversionen aus unterschiedlichen Generationen an den Start und lässt sie in Laguna Seca fahren.

BMW Zusammen mit der Streetware-Marke Kith hat BMW zwei seiner Klassiker in Inka Orange lackiert und zur Monterey Car Week 2026 mitgebracht. Links ein BMW M6 (Baureihe E24) und rechts ein BMW 3.0 CSi (Baureihe E9).



Streetwear-Design: "Kith for BMW" BMW setzt bei "Kith for BMW" auf ein Abendformat mit Podiumsdiskussion und Einblicken in das nächste Kapitel der Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt stehen eine neue Streetwear-Lifestyle-Kollektion von Kith sowie individuell gestaltete Fahrzeuge, die BMWs Historie und Gegenwart zitieren. So hat BMW zwei komplett restaurierte und von Kith in Inka Orange gestaltete Klassiker mitgebracht – einen 3.0 CSi (Baureihe E9) und einen seltenen M6 (Baureihe E24).

KithKith ist eine 2011 von Ronnie Fieg in New York gegründete Lifestyle- und Modemarke, die weltweit als treibende Kraft der Streetwear-Kultur gilt. Bekannt ist Kith vor allem für seine Kollaborationen mit Marken aus den Bereichen Fashion, Tech und Automobil, wodurch limitierte Sammlerstücke entstehen. Im Jahr 2026 feiert die Marke bereits ihr 15-jähriges Bestehen. Pebble Beach mit beiden Konzepten Zum Abschluss zeigt BMW beide Studien beim Pebble Beach Concours d’Elegance auf dem Concept Lawn. Damit ist BMW auch auf der krönenden Abschluss-Veranstaltung der Monterey Car Week präsent.