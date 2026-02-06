Renault 5 Scheunenfund: Dieser R5 blieb 43 Jahre in der Garage

Es ist eine unglaubliche Entdeckung, die phares jaunes et damiers Ende Januar 2026 auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht hat: In einer Garage in Chalon-sur-Saône hatte 43 Jahre ein Renault 5 gestanden. Der R5 war seit 1982 offenbar nie bewegt worden, denn der Kilometerzähler steht bei 12 – das könnte dem Auslieferungs-Kilometerstand entsprechen.

Neupreis für den R5 1982: umgerechnet 14.800 Mark Die zwischen Dijon und Lyon gelegene Kleinstadt ist nach Dijon die zweitgrößte Stadt im Burgund. Dort hatte Madame M. 1982 einen R5 bestellt. Sie orderte beim örtlichen Händler Sodirac den Viertürer mit 1108-Kubik-Vierzylinder in "Bleu Schiste Metallisé" und bezahlte dafür 40.000 französische Franc. Nach damaligem Wechselkurs sind das rund 14.800 Mark. "Eine stattliche Summe für Frau M, die bescheiden lebte", kommentiert phares jaunes et damiers.

Frau M erhielt das Auto mit einer temporären Zulassung für 15 Tage. Die Kennzeichen 9105 WWA 71 waren noch am Auto montiert, als es Anfang 2026 aus seiner Garage rollte. Es war vermutlich das erste Mal seit Oktober 1982, dass der R5 wieder auf die Straße kam. Diverse Kartons und Gegenstände hatten dem "kleinen Freund" Gesellschaft geleistet. Staubig und mit platten Reifen scheint der "Sésame", wie er in Frankreich genannt wird, die Zeit gut überstanden zu haben.

R5 Garagenfund kommt am 12. März unter den Hammer Kurios: Die Kennzeichen für die reguläre Zulassung (3275 SC 71) hat Frau M offenbar in den Kofferraum gelegt, aber nie genutzt. Denn sie besaß zwar einen Führerschein, aber offenbar nicht den Mut, mit ihrem Auto zu fahren. Trennen konnte sie sich von ihrem Renault aber auch nicht. So blieb der R5 für 43 Jahre in seiner Garage stehen. Am 12. März 2026 soll er bei einer Auktion von Aguttes einen neuen Besitzer finden.