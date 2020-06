Scheunenfund Datsun 280ZX Sondermodell Seit 1980 fabrikneu und unberührt

Lange Schnauze, kurzes Heck – seit jeher eine Erfolgsformel des Karosseriedesigns. Tatsächlich hat die Marktforschung im Zuge der Entwicklung des Datsun 280ZX dereinst ergeben, dass die Form des sportlichen Tourers eines der durchschlagendsten Kaufargumente darstellt. Und siehe da: Das Auto wurde ein voller Erfolg, gar das meistverkaufte aller Z-Modelle. Von 1978 bis 1983 wurde der elegante Sechszylinder auf dem Weltmarkt angeboten. In Europa mit 140 PS, in den USA mit 135 PS (nur Kalifornien brachte es dank Dreiwege-Kat auf lediglich 132 PS) und auf der restlichen Welt schickt der 2,8-Liter 170 PS (SAE brutto) an die Hinterräder, was netto nicht wesentlich über den anderen Märkten liegt.

Preisschild von 1980 noch am Fenster

Für uns ist an dieser Stelle aber das Jahr 1980 entscheidend, denn in diesem Jahr erschien in den USA das Sondermodell "Tenth Anniversary ZX" in einer Auflage von 3.000 Exemplaren mit Ledersitzen, Stereoanlage und Klimaautomatik. Zu erkennen ist das limitierte Modell an seiner Lackierung. 2.500 Stück wurden in Gold mit schwarzer Haube ausgeführt, lediglich 500 Modelle gab es in rot mit schwarzer Schnauze. Eines dieser roten Autos hat nun als Scheunenfund in Kalifornien das Licht der Welt (wieder) erblickt. Auf dem Tacho: Elf gefahrene Meilen – ergo in tadellosem Neuzustand. Sogar die Preisliste hängt noch am Fenster.

Carlos Andres Llanos Tja, nach heutigem Maßstab wäre der 280ZX mit 13.990 Dollar Kaufpreis ein Schnäppchen. Aber die Summe entspricht 2020 rund 47.000 Dollar und der hier dürfte etwas mehr wert sein.

Der Großvater des Finders war seinerzeit als Datsun-Händler tätig und parkte sich dieses Sondermodell kurzerhand in der eigenen Garage. Eine weise Entscheidung, denn das Auto dürfte seinen damaligen Kaufpreis von 13.990 Doller heute um ein Vielfaches übertreffen. Für’s Erste wird der 280ZX fit und fahrtüchtig gemacht, dann soll der Japan-GT versteigert werden. Wann und wo ist noch nicht sicher, also haben Sie noch ein wenig Zeit, um das nötige Geld zur Seite zu legen.

Fazit

Wer nichtsahnend ein staubiges Tuch von etwas zieht, das ein Auto sein könnte, und dann so einen Schatz erblickt, der darf sich mehr als glücklich schätzen. Der Datsun 280ZX steht so gut da, dass möglicherweise Nissan selbst das Auto für die hauseigene Klassiker-Sammlung ins Auge fasst.