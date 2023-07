Den der V8-Klang zweier Shelby GT zaubert Texas-Atmosphäre in die Bergwelt des Montafons. Nach der ersten Etappe der 25. Silvretta Classic Rallye Montafon liegen zwei Oldtimer aus der ehemaligen Manufaktur des Ex-Rennfahrers Carroll Shelby unter den ersten Drei der Traditionsveranstaltung. Nach dem Auftakt über insgesamt 146 Kilometer mit einer abschließenden Runde über die Silvretta Hochalpenstraße führen die Sachsen Markus Hendel und Christoph Herbrig in einem Shelby GT500 aus dem Baujahr 1967 das Gesamtklassement an.

Oldtimer von Alfa bis Veritas in Action

Die 25. Ausgabe der beliebten Alpenrallye in Vorarlberg und Tirol wurde in Partenen am Fuß der Silvretta Hochalpenstraße mit einem Rekordfeld von 191 klassischen Autos. Die Rallye war bereits viele Wochen lang vor dem Start ausgebucht. Sie führt über rund 600 Kilometer vom Montafon aus über traumhafte Alpenpässe. Mit mobilen Exponaten von insgesamt 39 verschiedenen Marken aus neun Jahrzehnten Automobilgeschichte ist das rollende Museum so vielseitig besetzt wie noch nie. Das Spektrum reicht von Alfa Romeo bis Veritas.