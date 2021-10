Toyota 2000 GT (1968) Auktion Toyota zum Flügeltürer-Preis

Nur 351-mal baute Toyota den 2000 GT in drei Jahren. Nur 109 davon haben das Lenkrad auf der linken Seite. Einer dieser seltenen Linkslenker steht nun in den USA zum Verkauf: Der Händler Silverarrowcars aus Beverly Hills, Kalifornien, verkauft einen weißen 2000 GT über die Auktionsseite bringatrailer.com.

Teuerster japanischer Klassiker

Die Auktion endet am Dienstag, 2. November. Fünf Tage vor Ende der Auktion stand das höchste Gebot bei 513.000 US-Dollar, umgerechnet 442.160 Euro. Bei Auktionen erzielen Toyota 2000 GT regelmäßig Preise von einer Million Euro oder mehr. Damit ist er ähnlich viel wert wie ein Mercedes 300 SL Flügeltürer und einer der teuersten japanischen Klassiker.

Reihensechser mit 152 PS

Toyota hat den Sportwagen zusammen mit Yamaha entwickelt; im Yamaha-Werk Hamamatsu wurde der 2000 GT auch gebaut. Ein Doppelsieg beim 1.000-Kilometer-Rennen von Suzuka 1966 und zahlreiche Rekorde belegen die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit des Autos.

Angetrieben wird der Sportwagen von einem Leichtmetall-Reihensechszylinder mit zwei Litern Hubraum. Mit drei Doppelvergasern erzielt das Triebwerk 152 PS bei 6.600/min. Über ein Fünfgang-Schaltgetriebe wird die Kraft an die an Dreiecksquerlenkern aufgehängte Hinterachse übertragen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 km/h, der Spurt von null auf 100 km/h ist unter zehn Sekunden abgehakt. Kurioses am Rande: Die Klappscheinwerfer waren erst nicht vorgesehen, dann aber wegen einer in den USA vorgeschriebenen Mindesthöhe der Scheinwerfer nötig. Zwei Exemplare baute Toyota zum Cabrio um, die im Bond-Film "Man lebt nur zweimal" von 1967 als Fluchtfahrzeuge zu sehen sind.

Tachostand 19.000 km

Der fünfstellige Kilometerzähler jenes weißen 2000 GT von bringatrailer.com steht laut Verkäufer bei etwa 12.000. Das Coupé war ursprünglich rot lackiert und stand in einem japanischen Museum, bevor es 2013 in die USA kam. Damals hatte ihn der aktuelle Besitzer über bringatrailer.com gekauft. Damals wurde das Auto als restauriert und unfallfrei beschrieben.

Das originale Werkzeug, die jüngsten Rechnungen und ein "clean Montana title", also eine unbelastete Zulassung in Montana, gehören dazu. Außer einigen kleineren Wartungsarbeiten, die zwischen 2015 erledigt wurden und durch Rechnungen belegt sind, ist über die Historie des Coupés nichts zu erfahren.

Fazit

Schon die flache Karosserie mit der langen Schnauze und der hochdrehende Reihensechszylinder machen den 2000 GT zu einem begehrenswerten Auto. Da er außerdem noch selten ist, Rennen und Weltrekorde gewann sowie – als Cabrio-Umbau – Bond-Fluchtfahrzeug war, sind ziemlich viele Voraussetzungen für hohe Preise gegeben.