Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 11: Autos für die ganze Familie

Sie gehören zu einer aussterbenden Art: die klassischen Familienautos in Gestalt von Van oder Hochdachkombi. Längst haben die beliebten SUV das Regiment übernommen. Doch niemand ist dazu gezwungen mit dem Strom zu schwimmen. Es geht auch anders, wie unsere Kiesplatz-Könige Sebastian Renz und Jens Dralle in Folge 11 des Video-Podcasts beweisen. Es erwarten Sie sechs ausgesuchte Fahrzeuge, von denen Sie vermutlich kein einziges als Familienauto auf dem Schirm hatten. Teilweise mag das auch am Preis liegen, denn das teuerste Exemplar liegt bei einer schlappen Million. Dem gegenüber steht unter anderem ein Angebot für weniger als 4.000 Euro – es dürfte also für jeden etwas dabei sein. Viel Spaß mit der neuen Episode.

In welches dieser Autos packen Sie die ganze Familie?

Umfrage Welches ist Ihr perfektes Familienauto? 7 Mal abgestimmt Der Aston Martin Lagonda Taraf Der Mitsubishi L300 Der königliche Rolls-Royce Jagdwagen Der Mercedes 123er Pullman Der gestretchte Vauxhall Omega Der übermotorisierte VW T1 mehr lesen

Fazit

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an redaktion_ams@motorpresse.de.