Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 3: Winterautos im Sommer

Man soll ja antizyklisch kaufen, wenn man Geld sparen will. Grund genug für die Kiesplatz-Könige Jens Dralle und Sebastian Renz, in der dritten Folge des Video-Podcasts die besten, schrägsten und schönsten Winterautos schon im Sommer zu suchen.

Es gibt einen Grund, wieso in den Modehäusern dieser Welt zwischen Mai und August Pullover zum Schnäppchenpreis angeboten werden – bei Sonnenschein und 25 Grad will sie eigentlich keiner haben. Doch der nächste Winter kommt, und das wissen auch Jens Dralle und Sebastian Renz. Deshalb ist es auch überhaupt nicht zu früh, um sich nach einem vernünftigen Winterauto umzusehen. In der neusten Folge der Kiesplatz-Könige wird das Überthema in gewohnter Manier sehr großzügig interpretiert. Das führt nicht nur dazu, dass unter den Winterauto-Kandidaten ein unerfüllter Traum von Sebastian Renz ist, sondern auch ein Cabrio, ein Nobel-Brite und ein ziemlich rostiger Geselle.

Haben Sie sich in eines der Autos verliebt? Welches "Winterauto" ist Ihr Favorit?

Umfrage Das beste Winterauto aus dieser Episode Kiesplatz-Könige? 13 Mal abgestimmt Der Fiat Panda 4x4 Der Renault Trafic 4x4 Der Toyota Land Cruiser LJ 70 LX Das Opel Astra G Cabrio Der Jaguar X-Type V6 Natürlich der Unimog U90 mehr lesen

Fazit

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an redaktion_ams@motorpresse.de.