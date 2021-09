Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 4: #makegreengreatagain

Der Hashtag #makegreengreatagain ruft in den sozialen Netzwerken dazu auf, alle Fahrzeuge grün zu lackieren. Ein Jaguar in British-Racing-Green oder ein Porsche 911 in Tannengrün sind echte Hingucker. Doch wie sieht das bei anderen Autos aus, die man nicht sofort mit der Farbe Grün verbindet? Die Kiesplatz-Könige Jens Dralle und Sebastian Renz haben dafür das Online-Fahrzeugangebot nach ein paar Kuriositäten in Grün durchforstet. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie selbst in der vierten Folge des Video-Podcast Kiesplatz-Könige.

Haben Sie sich in eines der Autos verliebt? Welcher "Grüne" ist Ihr Favorit?

Umfrage Wer sieht in Grün am besten aus? 2 Mal abgestimmt Das Honda Civic Shuttle Die Sausss-Ente 2CV Der Golf II Country Der VW Passat Syncro Der Mercedes 190E Der Land Rover Heritage

Fazit

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an redaktion_ams@motorpresse.de.