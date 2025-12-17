VW Käfer Scheunenfund: 1 von 9 Austro Tatra Typ 18A entdeckt

In einer Scheune in Niederösterreich ist ein außergewöhnlich seltener VW Käfer wieder ans Tageslicht gekommen. Es handelt sich um einen Austro Tatra Typ 18A, einen offenen Polizei-Käfer aus dem Jahr 1951. Von dieser zweitägigen Variante wurden lediglich neun Exemplare gebaut. Der jetzt entdeckte Wagen stand über Jahre unbewegt unter dem Dach einer Scheune und musste mit einem Stapler geborgen werden.

Nur neun Zweitürer für die österreichische Polizei Austro Tatra fertigte den Typ 18A im Auftrag der österreichischen Gendarmerie. Während die meisten dieser Polizei-Käfer vier Türen besaßen, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, entstanden 1951 lediglich neun offene Zweitürer. Insgesamt baute Austro Tatra rund 200 Polizei-Käfer, was die Zweitürer zu einer extremen Rarität macht. Der nun entdeckte Wagen zählt damit zu den seltensten bekannten Sonderkarosserien auf Basis des VW Typ 1.

Fünf Typ 18A haben überlebt Die Bergung des Fahrzeugs wurde vom niederländischen Käfer-Spezialisten Amazing Aircooled Classics per Video dokumentiert. In dem Register karmann1952.de, das seltene Varianten des VW Typ 1 erfasst, ist das Polizei-Cabrio als eines von fünf bekannten Austro Tatra Typ 18A verzeichnet. Angesichts der ursprünglich nur neun gebauten Exemplare gilt die Überlebensquote als bemerkenswert hoch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Vom Polizeidienst zur Feuerwehr Ausgeliefert wurde der offene Zweitürer 1951 an die Gendarmerie in Graz, wo er etwa ein Jahr im Einsatz stand. Anschließend übernahm die Feuerwehr im niederösterreichischen Purgstall an der Erlauf den Wagen. In dieser Zeit erhielt der Käfer eine rote Lackierung. Unter dieser ist heute wieder das originale Dunkelgrau der Gendarmerie erkennbar.

Zustand nach langer Standzeit Wie lange der ehemalige Polizei-Käfer bei der Feuerwehr genutzt wurde, ist nicht überliefert. Der fünfstellige Kilometerzähler im runden Tachometer zeigt 73.614 Kilometer. Eine dicke Staubschicht, ein stark beschädigtes Verdeck und platte Reifen deuten auf eine sehr lange Standzeit hin. Die Kotflügel und Stoßfänger sind verbeult, ob durch Nutzung oder Lagerung, lässt sich nicht eindeutig klären. Bis auf den rechten Scheinwerfer scheint das Fahrzeug vollständig zu sein. Laut Videobeschreibung lässt sich der 1,1-Liter-Boxermotor von Hand durchdrehen.