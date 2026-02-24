5 Youngtimer für unter 10:000 Euro: Kauftipps der Redakteure

Fünf Charakterköpfe, fünf Haltungen zum Automobil – vom letzten großen Alfa mit Busso-V6 über den aluminiumgewordenen Technik-Anspruch aus Ingolstadt bis hin zum handgefertigten Spaß-Cabrio, zum Retro-Kompakten mit Fünfzylinder und zum allradgetriebenen Dauerläufer aus Japan. Unsere Autoren werfen einen sehr persönlichen Blick auf Klassiker der jüngeren Vergangenheit – Autos mit Ecken, Kanten und klarer Haltung.
Michael Schröder über den Alfa Romeo 166
Natürlich nur mit dem Busso-V6!
Es ist Alfa Romeos letzter Versuch, irgendwie doch noch in der Oberklasse Fuß zu fassen. Als 2007 endgültig der Vorhang für den großen 166 fällt, endet mit dieser schönen, von Walter de Silva gezeichneten Berlina leider auch die klangvolle Ära des grandiosen Busso-Sechszylinders....