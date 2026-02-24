5 Youngtimer für unter 10:000 Euro: Kauftipps der Redakteure

Fünf Charakterköpfe, fünf Haltungen zum Automobil – vom letzten großen Alfa mit Busso-V6 über den aluminiumgewordenen Technik-Anspruch aus Ingolstadt bis hin zum handgefertigten Spaß-Cabrio, zum Retro-Kompakten mit Fünfzylinder und zum allradgetriebenen Dauerläufer aus Japan. Unsere Autoren werfen einen sehr persönlichen Blick auf Klassiker der jüngeren Vergangenheit – Autos mit Ecken, Kanten und klarer Haltung.