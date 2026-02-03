AMS Kongress
Oldtimer

Erlaubt China 2027 den Oldtimer-Import?

Erlaubt China Oldtimer-Import?
2027 könnte es soweit sein

Oldtimer dürfen in China in Museen stehen und Rallyes fahren. Doch 2027 sollen neue Regeln gelten, Oldtimer könnten dann offiziell importiert werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.02.2026
Mille Miglia Experience China 2025
Foto: 1000 Miglia

Laut Medienberichten könnte China 2027 den Import und den Betrieb klassischer Autos erlauben. Bisher stehen Oldtimer in China in Museen oder sind per Ausnahmegenehmigung bei Rallyes unterwegs. Bei Veranstaltungen wie der 1000 Miglia China Experience dürfen Youngtimer und Oldtimer während bestimmter Zeiträume auf definierten Strecken fahren. Freies Fahren ist ausgeschlossen. Die Einfuhr von Oldtimern ist nur zeitweise und unter strengen Auflagen erlaubt. Gleichzeitig wächst in China eine Szene von Menschen mit Geld und Interesse an historischen Fahrzeugen.

Oldtimer auf Probe in China

Der 2015 gegründete, chinesische Oldtimer-Dachverband FCCC (Federation Chinese Classic Cars) arbeitet daran, dass sich die Regeln für Oldtimer im Land ändern. Laut Bo Tan, Vizepräsident des FCCC gibt es in China junge Leute, die klassische Automobile sammeln oder damit Rallyes fahren wollen. Laut zwischengas.com hat der FCCC mit Verbänden aus Tourismus, Kultur, Industrie und Verkehr einen Ausschuss gebildet. Nach intensiven Konsultationen soll es ab 2027 einen ersten Versuch "mit der möglichen Einfuhr und dem Betrieb von Klassikern in der Provinz Quangdong" geben. Der Probelauf in der Greater-Bay-Area soll zunächst für sechs Monate angesetzt sein.

Die Regeln sind streng: Die Oldtimer sollen einen GPS-Tracker erhalten und vor dem Import ein Prüfverfahren durchlaufen. Dieses Verfahren ist noch nicht genau definiert, doch wahrscheinlich wird eine technische Expertise im Heimatland und in China fällig. Damit soll verhindert werden, dass zweitklassige Autos ins Land kommen.

Investoren spekulieren auf steigende Oldtimer-Preise

Laut "Italpassion" erwarten Experten, dass zuerst Oldtimer des höheren Preissegments nach China kommen und nennt Mercedes, Porsche oder Ferrari als Beispiel. Das im Südosten Chinas gelegene Guangdong hat rund 127 Millionen Einwohner. Die wirtschaftlich starke Provinz mit ihren wirtschaftlichen Zentren Guangzhou und Shenzen hat ein Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau Südkoreas. Wegen dieser wirtschaftlichen Stärke der Region, in der ein Oldtimer-Pilotversuch stattfinden soll, spekulieren Investoren auf Nachfrage aus China und damit steigende Preise für Oldtimer. Erste Hinweise in diese Richtung hatte es schon vor einigen Jahren gegeben – zuletzt 2019, als in Shanghai die Oldtimer-Messe Shanghai Super Classic stattfand.

Fazit