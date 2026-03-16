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Oldtimer

Wie der M113‑V8 einen Mercedes 280 SE technisch modernisiert

Klassik trifft moderne AMG-Technik
Wie ein moderner V8 den 280 SE verbessert

Retro Designs hat einen Mercedes 280 SE mit einem AMG-V8-Motor ausgestattet. Das klassische Coupé aus den 60er-Jahren bietet nun 367 PS, modernes Fahrwerk und luxuriösen Komfort – ein Meisterwerk der Restomod-Kunst.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Retro Design 280 SE W 111 Coupé mit AMG-V8
Foto: Retro Design

Der 5,5-Liter-Saugmotor M113 aus dem C 55 AMG ist das Herzstück des umgebauten Mercedes-Benz 280 SE. Mit 367 PS übertrifft er die Leistung des stärksten Originalmodells, des 280 SE 3.5, deutlich. Der Motor wurde zusammen mit einem passenden Fünfgang-Automatikgetriebe integriert, was umfangreiche Anpassungen am Getriebetunnel erforderte. Diese Kombination ermöglicht eine Beschleunigung, die selbst moderne Fahrzeuge beeindruckt.

Fahrwerk und Bremsen: Sicherheit bei hoher Leistung

Um die gestiegene Leistung sicher auf die Straße zu bringen, wurde das Fahrwerk des 280 SE umfassend überarbeitet. Brembo-Bremsen sorgen für eine zuverlässige Verzögerung, während speziell angefertigte Räder von Evod Industries nicht nur optisch, sondern auch funktional überzeugen. Die Räder sind so gestaltet, dass der Mercedes-Stern auch während der Fahrt sichtbar bleibt – ein Detail, das 20.000 US-Dollar pro Satz kostet.

Innenraum: Klassik trifft Moderne

Der Innenraum des 280 SE wurde mit cognacfarbenem Leder und moderner Technik ausgestattet. Eine Klimaanlage im originalen Look und ein modernes Soundsystem, das über ein Display im Cockpit gesteuert wird, verbinden den Charme der 60er-Jahre mit zeitgemäßem Komfort. Eine hohe Mittelkonsole kaschiert den vergrößerten Getriebetunnel und beherbergt den Wählhebel der Automatik.

Der Markt für Restomods: Wert und Nachfrage

Restomods wie der 280 SE von Retro Designs sind nicht nur technische Meisterwerke, sondern auch begehrte Sammlerstücke. Mit einem Preis von 500.000 US-Dollar (436.900 Euro) richtet sich dieses Fahrzeug an eine exklusive Zielgruppe. Solche Projekte zeigen, wie klassische Fahrzeuge durch moderne Technik nicht nur erhalten, sondern auch aufgewertet werden können. Die Nachfrage nach solchen Umbauten wächst, insbesondere bei Sammlern, die Wert auf Individualität und Leistung legen.

Fazit

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