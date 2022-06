Moove (83) Walter Glück, Leoni 4.000 Meter Handarbeit für jedes Auto

Die meisten Autofahrer beschäftigen sich erst mit ihrer Fahrzeug-Elektronik, wenn sie defekt ist. Unser Gast in Folge 84 macht das tagtäglich und erzählt im Moove Podcast warum Kabelbäume zwar nicht sexy sind, aber das Nervensystem eines jeden Autos bilden.

Walter Glück weiß, dass das Produkt an dem er und seine Kollegen tagtäglich arbeiten nicht besonders sexy ist. Zu technisch, zu komplex und zu versteckt sei es. Doch ohne die Bordnetze, die er und seine Kollegen bei Leoni entwickeln, würde kein modernes Auto auch nur einen Meter fahren – egal ob Verbrenner, Hybrid, E-Auto oder mit Brennstoffzelle.

Denn die Bordnetzarchitektur der Fahrzeuge vernetzt alles. Vom ABS-Steuergerät bis zu Lambdasonde und Airbag, vom der einzelnen Batteriezelle bis zur Ladedose, vom Infotainment bis zum Abstandsregeltempomat mit all seinen Sensoren. Das Bordnetz mit seinen 3.000 bis 4.000 Metern an Drähten und Leitungen verbindet jedes elektrische Bauteil im Fahrzeug.

In der aktuellen Folge verrät der 50-Jährige, warum Bordnetze für ihn so faszinierend sind, wie er es vom Automobil-Elektriker zum CTO bei einem der weltweit führenden Bordnetzhersteller wurde und wie man aus den einzelnen Schaltplänen der Hersteller ein Bordnetz entwickelt. Wir sprechen aber auch darüber, wie schwer das bei all den Individualisierungsmöglichkeiten moderner Autos ist und wieso es ohne Handarbeit nicht geht.

Walter Glück verrät uns aber auch, wie es sich für ihn anfühlt, derzeit mit den Kollegen in der Ukraine zu arbeiten, wie beeindruckt er von deren Leistung ist und warum Leoni die Werke dort nicht geschlossen hat. Außerdem sprechen wir darüber, welchen Stellenwert das Thema Sicherheit und Redundanz hat – und welche Aufgaben durch Megatrends und Innovationen wie das automatisierte Fahren auf seine Produkte und Entwicklungen zukommen und wie sie gemeistert werden sollen.

