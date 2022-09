Podcast „ams erklärt“ (39) Gebrauchtkauf: Sind hohe Laufleistungen ein No-Go?

16/30 Direktes Fahren mit präziser Kontrolle – so attestiert es zumindest das serienmäßige "Direct Control" Fahrwerk. Was bedeutet diese fabulierung? Die Dämpfer besitzen eine Füllung die angeregt durch die Druckimpulse im Korpus des Stoßdämpfer ihre Dichte verändert. Einzelne harte Stöße (etwa bei Kopfsteinpflaster) sorgen für sanftes Ansprechen, während längere, gleichmäßigere Belastungen (z.B. in zügiger Kurvenfahrt) den Dämpfer straffer ansprechen lassen. So entsteht ein sehr linearer und präziser Fahreindruck zu dem die präzise Lenkung ihr Übriges gibt. Allzuviel Rückmeldung entsteht so nicht, was aber in der Fahrzeugklasse auch nicht unbedingt eine Priorität darstellt.