Die Geschichte der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) reicht über 100 Jahre zurück. Wenn es nach Jürgen Mindel, Geschäftsführer des IAA-Veranstalters VDA (Verband der Automobilindustrie) geht, ist das erst der Anfang. Denn für ihn ist klar: Ohne Auto geht es nicht und der Verzicht auf synthetische Kraftstoffe führt zu einer Klimakatastrophe. Mit dieser Meinung will Mindel aber nicht die Vergangenheit heroisieren, sondern viel mehr die Innovationskraft der gesamten Automobilbranche unterstreichen. Als eines der wichtigsten Instrumente sieht er dabei unter anderem die IAA Mobility, die Automesse, die in diesem September zum zweiten Mal in München stattfindet und versucht, das Thema Mobilität ganzheitlich abzubilden – vom Fahrrad bis zum Verbrenner-SUV.