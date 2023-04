Moove (105) – Linda Boll, Fastned Deutschland „An der Ladesäule darf es nicht zu bequem sein“

"Wir wollen es den Kunden nicht zu bequem bei uns machen", meint Linda Boll, Deutschlandchefin von Fastned. Was zunächst nach keinem allzu Erfolg versprechenden Geschäftsmodell klingt, ist aber wohl das Geheimnis für den Erfolg des niederländischen Schnellladenetzbetreibers. Auf seinem Wachstumskurs hat Fastned nach den Niederlanden nun ganz Europa und vor allem auf Deutschland ins Visier genommen. "Wenn es die Kunden am Ladepark zu bequem haben, besteht die Gefahr, dass sie zu lange bleiben und so die Ladesäulen für andere E-Autofahrer blockieren", erklärt sie in der aktuellen Folge. Das Ziel von Fastned sei aber, möglichst vielen Kunden kurze Ladepausen zu ermöglichen und die Raststätte fürs E-Auto zu entwickeln.

Barrierefreiheit, Ladepreise und das Monopol von Tank & Rast

Wie das funktioniert und welche ersten Projekte dazu bereits angeschoben wurden, verrät Linda Boll in der aktuellen Folge des Moove Podcast. Außerdem sprechen wir über Barrierefreiheit der Ladeinfrastruktur, über das Geschäftsmodell des Ladesäulenbetreibers, über die Preisentwicklung der Ladetarife und über die Probleme beim Ausbau. So berichtet Linda Boll wie kompliziert es in Deutschland ist, neue Ladeparks zu eröffnen. Warum sie es für einen Fehler hält, dass der Staat mit der "Tank & Rast"-Gruppe auf einen einzigen großen Partner beim Ausbau entlang der Autobahnen eingeschossen hat und wieso es teils über ein Jahr dauert, einen neuen Ladepark zu eröffnen.

Bei all den Herausforderungen sieht Linda Boll aber auch sehr viele positive Entwicklungen am Markt, wie die immer größere Akzeptanz fürs E-Auto, den stetig grüner werdenden Strommix oder die weiter steigenden Reichweiten der Fahrzeuge. Was Linda sonst noch erzählt hat und wieso Elektro-Lkw und deren Ladeinfrastruktur im Businessplan von Fastned keine Rolle spielen, bespricht sie mit Luca Leicht und Andrea Weller in Folge 105.

podcast@moove-magazin.de