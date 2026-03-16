Bugatti restauriert Veyron-Super-Sport Prototyp: Rekordauto-Vorläufer im neuwertigen Zustand

Bugatti restauriert und modernisiert ein Vorserienfahrzeug des Veyron Super Sport. Als der Bugatti Veyron Super Sport im April 2010 mit 431,072 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge aufstellte, sorgte das weltweit für Schlagzeilen. Bugatti brachte anschließend die limitierte World Record Edition auf den Markt, die sich optisch am Rekordfahrzeug orientierte. Jetzt restauriert der Hersteller ein Auto, das eng mit diesem Kapitel verbunden ist.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um den eigentlichen Rekordwagen, sondern um einen stark genutzten Prototyp des Veyron Super Sport. Dieser Prototyp unterstützte die Entwicklung des Modells und diente später bei Präsentationen rund um den Globus.

Entwicklungsfahrzeug und Showcar Der Wagen half zunächst bei der Feinabstimmung verschiedener Systeme des Veyron Super Sport. Ingenieure nutzten ihn, um Technik und Komponenten zu testen, bevor das Serienmodell entstand. Nach dieser Phase setzte Bugatti das Auto bei der weltweiten Einführung der World Record Edition ein. Der Prototyp trat bei Roadshows auf, stand für Fotoshootings bereit und lief bei Demonstrationen für Kunden und Medien.

Im Laufe dieser Einsätze hat das Fahrzeug ungewöhnlich viele Kilometer zurückgelegt – rund 70.800 Kilometer.

Restaurierung in Molsheim Bugatti hat das Fahrzeug an sein Heritage- und Restaurierungsprogramm "La Maison Pur Sang" übergeben. Spezialisten am Stammsitz im französischen Molsheim haben sich für die Aufarbeitung sechs Monate Zeit genommen.

Im Innenraum überarbeiteten die Techniker Lederflächen, Sitze und Lenkrad. Sie prüften Nähte und Oberflächen und brachten den Innenraum wieder in einen neuwertigen Zustand. Auch das Exterieur erhielt eine umfassende Auffrischung. Die sichtbare Carbon-Karosserie ist jetzt mit einer frischen Klarlackschicht überzogen. Zudem haben die Restauratoren die orangefarbenen Elemente der World Record Edition wieder aufgearbeitet.

Bugatti Das Lenkrad, die besonders intensiv genutzte Schnittstelle zwischen Fahrer und Auto, haben die Restauratoren neu bezogen.

Technik auf Serienstand gebracht Während der Restaurierung ersetzte Bugatti einige Vorserienkomponenten durch Teile aus der Produktionsversion des Veyron Super Sport. Das betrifft unter anderem Elektronik und Kühlsysteme. Motor und Getriebe ließ der Hersteller dagegen unverändert. Der 8,0-Liter-W16 mit vier Turboladern sowie das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe bleiben damit original.

Im Veyron Super Sport leistet der Motor 1.183 PS – im ursprünglichen Veyron leistet er 1.001 PS. Zusammen mit einer überarbeiteten Aerodynamik ermöglichte diese Super-Sport-Technik damals den Geschwindigkeitsrekord von 431 km/h.

Bugatti Den Motor und das Getriebe haben die Bugatti-Fachleute im Originalzustand belassen, damit das Fahrzeug authentisch bleibt.

Rückkehr in eine Sammlung Nach der Restaurierung geht das Fahrzeug in die Sammlung eines privaten Eigentümers. Bugatti übergibt dem Käufer außerdem ein Zertifikat, das Herkunft, Restaurierung und historische Rolle des Autos dokumentiert.