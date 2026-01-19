Corvette ZR1X auf der Viertelmeile schneller als Bugatti und Koenigseg

Die Corvette ZR1X kombiniert einen 5,5-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor mit einem elektrischen Frontantrieb, was eine Gesamtleistung von 1.250 PS ergibt. Diese Kraft wird über ein Allradsystem auf die Straße gebracht, das speziell für maximale Traktion und Beschleunigung optimiert wurde. Mit atemberaubenden 1,68 Sekunden für den Sprint von null auf 97 km/h (60 mph) setzt die Corvette ZR1X neue Maßstäbe in der Beschleunigung. Für die Viertelmeile braucht sie 8,67 Sekunden. Die serienmäßigen Michelin Pilot Sport 4S-Reifen und die optionalen Carbonfaser-Felgen tragen ebenfalls zu diesen Werten bei.

Vergleich mit Hypercars Im direkten Vergleich schlägt die Corvette ZR1X viele der bekanntesten Hypercars. Der Bugatti Tourbillon benötigt 1,9 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h und 8,8 Sekunden für die Viertelmeile, während der Koenigsegg Jesko mit 2,4 Sekunden und 8,77 Sekunden ebenfalls hinter der ZR1X liegt. Selbst der Pininfarina Battista, der auf der Technik des Rimac Nevera basiert, unterliegt mit 1,79 Sekunden auf 97 km/h, obwohl er die Viertelmeile in 8,55 Sekunden schneller absolviert. Der einzige echte Konkurrent ist der Rimac Nevera R, der mit 1,66 Sekunden und 7,9 Sekunden die Corvette übertrifft, jedoch mit einem Preis von 2,5 Millionen Dollar elfmal teurer ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 194.070 Euro bietet die Corvette ZR1X ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Während Hypercars wie der Bugatti Tourbillon oder der Koenigsegg Jesko Millionen kosten, bleibt die ZR1X für viele Enthusiasten erreichbar. Die einzige Option, die den Preis erhöht, sind die Carbonfaser-Felgen, die jedoch einen spürbaren Performance-Vorteil bieten.

Testbedingungen und Wiederholbarkeit Die beeindruckenden Zeiten der Corvette ZR1X wurden auf der präparierten Strecke des US 131 Motorsports Park in Michigan erzielt. Laut General Motors waren die Ergebnisse jedoch keine Einzelfälle: Mehrere Durchgänge bestätigten die Konsistenz der Leistung. Auf unpräparierten Strecken, ausgestattet mit dem ZTK-Track-Paket und Michelin Pilot Sport Cup 2R-Reifen, bleibt die ZR1X mit 1,89 Sekunden auf 97 km/h und 8,99 Sekunden für die Viertelmeile weiterhin beeindruckend.