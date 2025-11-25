Ein „neuer“ Camaro: Der, der längst tot sein sollte

Ende 2023 schickte Chevrolet den letzten Camaro der sechsten Generation in den Ruhestand. Damit endete nicht nur die Produktion eines traditionsreichen Modells, sondern auch der Ausflug von GM in die Welt klassischer Muscle Cars. Ein Nachfolger hat der Hersteller nicht angekündigt – für viele Fans schien die Camaro-Geschichte abgeschlossen.



Doch im November 2025 taucht der Name plötzlich wieder auf – und sorgt für verblüffte Gesichter. Chevrolet präsentiert einen neuen Camaro in der scharfen ZL1-Version. Neu ist er allerdings nur dem Namen nach.

Der "neue" ZL1: Ein alter Bekannter mit Spezialauftrag Der wiederauferstandene Camaro basiert weiterhin auf der sechsten Generation, die im Serienbau bereits Geschichte ist. Sein Comeback hat einen klaren Zweck: Chevrolet setzt in der NASCAR Cup Series weiterhin auf den Camaro ZL1. Dort ist das Modell seit Jahren fester Bestandteil der Startaufstellung, trotz seines Serien-Endes. Für die Saison 2026 erhält der Camaro ein angepasstes Carbon Performance Package, das seine Renn-Performance weiter optimieren soll. Damit bekommt ein eigentlich ausgemustertes Modell ein überraschend frisches Technik-Update.

Die Evolution eines Rennwagens, der keiner mehr sein dürfte Optisch hat Chevrolet den NASCAR-Camaro deutlich nachgeschärft. Ein größerer Powerdome auf der Motorhaube, ein neu gestalteter Kühlergrill, markante Seitenschweller und ein großer Carbon-Spoiler am Heck prägen seinen Auftritt.

Sein Weg im Rennsport begann 2018, als er den auslaufenden Chevy SS ablöste. 2020 folgte die Karosserieüberarbeitung zum Camaro ZL1 1LE, und 2022 startete die Next-Gen-Version auf der neuen NASCAR-Plattform.

Die offenen Fragen rund um den Namen Camaro Beim Produktionsende 2023 deutete Scott Bell, Vizepräsident von Global Chevrolet, an, dass der Name Camaro nicht völlig verschwinden werde. Ganz konkrete Pläne verriet er allerdings nicht. Ob eine völlig neue Camaro-Generation oder ein anderes Modell diesen Namen künftig tragen könnte, bleibt unklar. Chevrolet erklärte lediglich, man arbeite an den "nächsten Schritten" in der NASCAR. Fest steht: Der Camaro bleibt 2026 in der Serie, auch wenn seine Zukunft abseits der Rennstrecke ungewiss ist.