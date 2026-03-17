Es muss nicht immer 911 sein: Die 7 besten Porsche, die keine Elfer sind

Wenn von Porsche die Rede ist, fällt fast automatisch immer der Name 911. Klar – seit über sechs Jahrzehnten ist er ja auch das technische, emotionale und wirtschaftliche Zentrum der Marke aus Zuffenhausen. Kaum ein anderer Sportwagen hat eine vergleichbare Karriere hingelegt – vom luftgekühlten Urahn der 1960er über Turbo-Ikonen der 1980er bis zum Hochleistungssportwagen der Gegenwart. Und ganz nebenbei darf der 911 auch als erfolgreichster Rennwagen aller Zeiten bezeichnet werden. Doch so dominant er auch ist: Die Geschichte von Porsche besteht aus weit mehr als nur dem einen Modell.

Immer wieder versuchte Porsche auch neue Wege zu gehen – mit Mittelmotor-Konzepten, Transaxle-Technik, radikalen Leichtbau-Rennwagen oder gar Geländewagen. Manche dieser Autos wurden anfangs unterschätzt, andere galten als technische Experimente. Einige entwickelten sich erst Jahre später zu Kultobjekten. Gerade diese "anderen" Porsche zeigen, wie breit das technische Spektrum der Marke tatsächlich ist. Diese sieben Modelle stehen exemplarisch für eine alternative Porsche-Geschichte – und sie beweisen: Große Sportwagen aus Stuttgart Zuffenhausen brauchen nicht zwingend eine 911-Silhouette, um legendär zu werden.

Porsche 550 Spyder: Der Riesentöter

Gooding & Co.

Der 550 Spyder war Porsches erster echter Rennwagen – und sofort eine Sensation. Mit gerade einmal rund 550 Kilogramm Leergewicht und dem hochkomplexen Fuhrmann-Boxermotor mit vier Nockenwellen und Königswellenantrieb schlug er in den 1950er-Jahren deutlich stärkere Konkurrenz. Der kleine Spyder wurde schnell als "Giant Killer" bekannt, weil er auf kurvigen Strecken selbst großvolumige Sportwagen demütigte. Seine Legende wurde endgültig zementiert, als Filmstar James Dean einen 550 fuhr – und das Modell damit zur Popkultur-Ikone wurde. So oder so war er der Startschuss für eine der erfolgreichsten Motorsport-Marken der Welt.

Motor: 1,5-Liter-4-Zylinder-Boxer

Leistung: 110 PS

Leergewicht: ca. 550 kg

0–100 km/h: ca. 7–8 s

Höchstgeschwindigkeit: ca. 220 km/h Porsche 912: Der leichtfüßige Bruder

Roman Rätzke

Optisch war der 912 (ab 1965) eigentlich nicht vom frühen 911 zu unterscheiden. Technisch ging er jedoch einen anderen Weg: Statt eines Sechszylinders arbeitete der bewährte 1,6-Liter-Vierzylinder aus dem 356 im Heck. Der Motor war günstiger, leichter und sorgte für eine bessere Gewichtsverteilung. Dadurch galt der 912 lange als der fahrerisch zugänglichere Porsche. Was einst als "Spar-Porsche" belächelt wurde, gilt heute als Geheimtipp für Puristen. Sein Reiz liegt nicht in roher Leistung – sondern in Leichtigkeit und klassischem Porsche-Charme.

Motor: 1,6-Liter-4-Zylinder-Boxer

Leistung: 90 PS

Leergewicht: ca. 970 kg

0–100 km/h: 13,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h Porsche 914: Unterschätztes Mittelmotor-Genie

Arturo Rivas

Der 914 wurde lange als "VW-Porsche" verspottet. Heute sieht man ihn differenzierter. Denn mit seinem Mittelmotor-Konzept bot er eine Balance und Agilität, die viele damalige 911-Fahrer überraschte. Auch das Design war mutig: Targa-Dach, klare Kanten und Klappscheinwerfer machten den Wagen zu einem der futuristischsten Porsche seiner Zeit. Rückblickend ist er der direkte konzeptionelle Vorfahre des Boxster/Cayman – und damit der Begründer der erfolgreichsten Abspaltungsbewegung aus Zuffenhausen.

Motor: 2,0-Liter-4-Zylinder-Boxer

Leistung: 100 PS

Leergewicht: ca. 950 kg

0–100 km/h: 10,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Porsche 944 Turbo: Transaxle-Perfektion

Archiv

In den 1980ern verfolgte Porsche eine technisch besonders interessante Architektur: Frontmotor und Getriebe an der Hinterachse – das sogenannte Transaxle-Prinzip. Beim 944 Turbo führte dieses Layout zu einer nahezu perfekten 50:50-Gewichtsverteilung. Die Turbo-Version mit bis zu 250 PS war so schnell und stabil, dass sie dem 911 intern gefährlich nahekam. Ein eigener Turbo-Cup bewies die Dynamik und Standfestigkeit des Konzepts. Heute sind gepflegte Exemplare zu recht teuer geworden.

Motor: 2,5-Liter-Reihen-4-Zylinder mit Turbo

Leistung: 250 PS

Leergewicht: ca. 1.350–1.400 kg

0–100 km/h: 5,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h Porsche Carrera GT: Analoge Speerspitze

Nathan Leach-Proffer/RM Sotheby's

Für viele Enthusiasten ist der Carrera GT einer der größten Supersportwagen aller Zeiten. Ursprünglich als Le-Mans-Prototyp geplant, brachte Porsche einen hochdrehenden V10-Saugmotor auf die Straße. Elektronische Helfer? Kaum vorhanden. Stattdessen: manuelle Sechsgang-Schaltung, Keramik-Kupplung und ein kompromissloser Fokus auf mechanische Perfektion. Aussehen, Klang und Performance sind auch heute noch außerirdisch. Dabei musste Porsche die Produktion mangels Nachfrage sogar vorzeitig beenden. Aus geplanten 1.500 Exemplaren wurden nur 1.270 Carrera GT für damals 450.000 Euro. Heute hat jeder einzelne seinen Wert mindestens verdoppelt.

Motor: 5,7-Liter-V10-Saugmotor

Leistung: 612 PS

Leergewicht: 1.380 kg

0–100 km/h: 3,9 s

0–200 km/h: 9,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 330 km/h Porsche 718 Boxster GTS 4.0: Der letzte Romantiker

Rossen Gargolov

In einer Zeit von Turbomotoren und Elektrifizierung wirkt der GTS 4.0 fast wie ein Anachronismus. Ein frei saugender 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxer sitzt mitten im Fahrzeug – und liefert eine unmittelbare Gasannahme und einen Klang, der süchtig macht. Der Boxster zeigt perfekt, warum das Mittelmotor-Konzept für viele Ingenieure das ideale Sportwagenlayout ist. Und dabei muss es nicht einmal der infernalischere GT4 sein. Sowohl Cayman als auch Boxster GTS verkörpern den perfekten Sportwagen so emotional und zeitlos wie kaum ein anderes modernes Konzept. Handschaltung ist natürlich die klare Empfehlung.

Motor: 4,0-Liter-6-Zylinder-Boxer (Saugmotor)

Leistung: 400 PS

Leergewicht: ca. 1.480 kg

0–100 km/h: 4,5 s (4,0 s mit PDK)

Höchstgeschwindigkeit: 293 km/h Porsche Taycan: Elektrischer Maßstab

Michael Simari

Als Porsche 2019 seinen ersten Elektro-Sportwagen präsentierte, war die Skepsis groß. Doch der Taycan schaffte etwas, das vielen Herstellern misslingt: Er fühlt sich trotz Batterie und zwei Tonnen Gewicht extrem dynamisch an – eben wie ein echter Porsche. Seither müssen sich viele Elektroautos an ihm messen, selbst aus dem eigenen Hause. Und der Taycan verkaufte sich gerade in den ersten Jahren gut. Seine 800-Volt-Architektur setzte neue Maßstäbe beim Schnellladen, während die Fahrdynamik selbst eingefleischte Sportwagen-Fans überzeugt. Mit dem Facelift 2024 wurde vieles noch besser – der aktuelle GTS gilt als Sweet-Spot innerhalb der breiten Modellpalette, die bis hoch zum ultimativen Taycan Turbo GT mit 1.034 PS reicht.

Antrieb: Zwei Elektromotoren (Allrad)

Leistung: bis zu 515 kW / 700 PS Overboost

Zusatzleistung: 70 kW "Push-to-Pass" für 10 Sekunden

Leergewicht: ca. 2.300 kg

0–100 km/h: 3,3 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Batterie: 105 kWh brutto

Reichweite: bis zu 628 km (WLTP)

Ladeleistung: bis zu 320 kW Vielseitigkeit war also immer die Stärke von Porsche – und sie ist heute wichtiger denn je. Was in Zukunft abseits der Ikone 911 passiert, dürfte über Erfolg und Misserfolg der Marke entscheiden. Doch blickt man auf diese eindrucksvolle Historie, dann dürfen die vielen Fans zuversichtlich sein, dass in Zuffenhausen die richtigen Entscheidungen für die Energie- und Mobilitätswende getroffen werden – und die faszinierendsten Sportwagen auch weiterhin von Porsche kommen.