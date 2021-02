Roter Ferrari LaFerrari aus Schnee Dieser lebensgroße Ferrari ist echt cool

Ein Ferrari LaFerrari ist über eine Million Euro wert, 963 PS stark und über 350 Kilometer pro Stunde schnell. Das spielt bei dem Exemplar, das wir Ihnen heute vorstellen, aber nur eine untergeordnete Rolle. Hier stehen die äußeren Abmessungen wie die Länge von 4,70 Metern, die Breite von 1,99 Metern und die Höhe von 1,12 Metern im Vordergrund. Warum? Ganz einfach: Dieses Modell besteht komplett aus Schnee – und ein paar Litern umweltfreundlicher Farbe!

Nicht nur in Deutschland sorgten dieses Jahr die tiefen Temperaturen für den einen oder anderen starken Schneefall. Und während andernorts die ersten Schneemänner aus dem Boden wuchsen, haben in Litauen Donata Bugiene und ihr Ehemann Ervinas Buga innerhalb von zwei Tagen einen Ferrari LaFerrari aus der weißen Masse gebaut. Genauer gesagt in Karsakiskis, knapp 150 Kilometer nördlich der litauischen Hauptstadt Wilna. Auf Nachfrage von auto motor und sport erklärt die 34 Jahre alte Donata Bugiene: "Wenn Du Dir keinen Ferrari LaFerrari kaufen kannst, dann bau Dir eben selbst einen. Wir haben diesen Ferrari nur zu unserem eigenen Vergnügen gebaut und haben nicht beabsichtigt damit berühmt oder reich zu werden. Ich bin sehr überrascht und dankbar für dieses großes Interesse." Bis zur Schneeschmelze schmückt jetzt dieser eiskalte LaFerrari den Garten des Ehepaars.

Fazit

Ein Ferrari LaFerrari maßstabsgetreu aus Schnee? Was das Ehepaar aus Litauen aus den Schneemassen gezaubert hat, kann sich sehen lassen. Mal sehen, ob in den kommenden Tagen noch weitere Schnee-Kopien den Weg in die Sozialen Medien finden. Dem ein oder anderen Schneemann wäre das sicher recht.