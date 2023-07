Trotz allem steht im Raum, dass Subaru den GR86-Nachfolger weiter in seinem Werk in Gunma produziert, obwohl es von diesem Modell kein Subaru-Pendant geben wird. Toyota möchte den nächsten Sportler mit einem quer eingebauten Dreizylinder ausstatten. Dieser Motor würde zur Boxer-Marke Subaru nicht gut passen. Sollten die Gerüchte stimmen, wäre es das Ende der Kooperation der beiden Unternehmen im Sportwagensegment, die mit dem GT86 begonnen hat.

Toyota scheint sich in Sachen Motor noch nicht festgelegt zu haben. Eine weitere Quelle behauptet, dass sich bereits zum Modelljahr 2025 Einiges ändert. Demnach soll der 1,6-Liter-Dreizylinder aus dem GR Corolla seinen Weg in den GR86 finden. Im Nachfolger des kleinen Sportwagens soll dieser 272 PS leisten und mithilfe der E-Maschine eine Systemleistung zwischen 320 und 330 PS erreichen. GR86-Fans dürfte erfreuen, dass der Nachfolger weiterhin ausschließlich mit Hinterradantrieb erhältlich sein wird.

In dem Bericht von "Mag-X" heißt es im Gegensatz dazu, dass der Wechsel vom Vierzylinder-Saugboxer zum Reihendreizylinder eine neue Plattform erfordern würde. Das derzeitige Chassis könne den neuen Dreizylinder-Motor ohne kostspielige Änderungen an der Crash-Struktur im Motorraum nicht tragen.

In der Plattformwahl ist Toyota derzeit noch unentschlossen. Ein weiteres Gerücht besagt, man würde eine modifizierte, verkürzte Version der Plattform des aktuellen Lexus IS ins Spiel bringen. Das japanische Magazin "Best Car" nennt dazu bereits technische Daten. Dieser Nachfolger solle in der Länge um rund 14 Zentimeter auf 4,40 Meter wachsen, aber mit 1.350 Kilogramm im Gewicht gleichauf mit dem aktuellen GR86 liegen. Getriebeseitig ändere sich nichts, ein manuelles Sechsganggetriebe und eine Sechsgangautomatik seien gesetzt.