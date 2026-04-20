Die Nürburgring Nordschleife ist mehr als nur eine Rennstrecke – sie ist ein Maßstab für eine ganze Industrie. Seit fast 100 Jahren dient das Band aus Asphalt durch die Eifel als ultimative Prüfung für Ingenieure, Fahrer und Maschinen. Wer hier schnell ist, ist überall schnell. Mit der Einführung eines offiziellen Rekordwesens im Jahr 2019 hat der Nürburgring diesem Mythos ein klares Regelwerk gegeben. Seitdem werden Rundenzeiten nicht nur gefahren, sondern auch standardisiert gemessen, notariell begleitet und kategorisiert. Gefahren wird eine vollständige Runde über 20,832 Kilometer – mit fliegendem Start und exakt definierter Zeitnahme.Ford Mustang GTD: Die amerikanische KampfansageDiese Präzision ist notwendig, denn der "Rundenrekord" ist längst kein einzelner Wert mehr. Unterschiedliche Klassen – von Serienfahrzeugen über modifizierte Straßenautos bis hin zu Prototypen – sorgen dafür, dass jede Bestzeit im richtigen Kontext gesehen werden muss. Genau hier beginnt die Diskussion, wer "wirklich" der Schnellste ist. Mit dem Ford Mustang GTD Competition hat Ford Motor Company eine klare Botschaft gesendet: Die USA wollen auf der Nordschleife nicht mehr nur mitfahren, sondern dominieren.\n\t\t\t,\n\t\tMit der neuen Bestzeit von 6:40,835 Minuten unterbot Ford nicht nur die eigene frühere Zeit deutlich, sondern setzte sich auch klar gegen direkte Konkurrenten wie Porsche oder Corvette durch. Der aufgeladene 5,2-Liter-V8 wurde für die Rekordzeiten nochmals geschärft und lieferte wohl deutlich über 815 PS. Gleichzeitig wurde das Fahrzeug aerodynamisch weiterentwickelt: Ein ausgefeiltes DRS-System, zusätzliche Aerodynamik-Elemente und optimierte Luftführung sorgen für mehr Abtrieb ohne übermäßigen Luftwiderstand.Hinzu kommen gezielte Maßnahmen zur Gewichtsreduktion – etwa durch Magnesiumräder und Carbon-Komponenten – sowie neue Hochleistungsreifen für maximalen Grip. Das Ergebnis ist kein klassischer Mustang mehr, sondern ein hochkomplexes Tracktool mit Straßenzulassung.Manthey & Porsche: Effizienz schlägt rohe GewaltDoch Geschwindigkeit lässt sich auch anders erreichen. Gemeinsam mit Manthey Racing zeigt Porsche, dass weniger Leistung nicht automatisch weniger Tempo bedeutet. Der Porsche 911 GT3 RS (992.1) Manthey Kit umrundete die Nordschleife in 6:45,389 Minuten – gesteuert von Jörg Bergmeister. Damit liegt er zwar einige Sekunden hinter dem Ford, doch die eigentliche Sensation steckt im Detail: Der Porsche kommt mit rund 300 PS weniger aus.\n\t\t\t,\n\t\tDas Manthey-Kit setzt nicht auf rohe Kraft, sondern auf Feinarbeit. Verbesserungen an Fahrwerk, Dämpfung und Aerodynamik sorgen für ein extrem stabiles und präzises Fahrverhalten. Mehr Abtrieb, bessere Balance und optimierte Bremsperformance ermöglichen es, Kurven schneller und konstanter zu durchfahren – ein entscheidender Vorteil auf einer Strecke mit über 150 Kurven. Diese Herangehensweise folgt eher der typischen Porsche-Logik: Effizienz statt Übertreibung. Das Auto wirkt weniger spektakulär auf dem Papier, entfaltet seine Stärke aber auf der Strecke.Also: Wer ist schneller?Die scheinbar einfache Frage nach dem Schnelleren entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als differenziert. Rein objektiv betrachtet liegt der Ford Mustang GTD Competition mit seiner Zeit vorne. In seiner Kategorie – mit Straßenzulassung – setzt er aktuell den Maßstab. Der extrem limitierte Supersportler wirkt allerdings eher wie ein Prototyp. Übrigens kann Ford auch bei den Prototypen einen Rekord vorweisen. Anfang April 2026 fuhr ein GT Mk IV einen spektakulären Rundenrekord auf der Nordschleife. Die Zeit von 06:15,977 Minuten wurde in der offiziellen Kategorie "Prototypen / Vorserienmodelle" (Prototypes / Pre-production vehicles) erzielt.Porsche wiederum hält den absoluten Rundenrekord auf der Nordschleife. Im Jahr 2018 umrundete Timo Bernhard mit einer modifizierten Version des Le-Mans-Siegerwagens 919 Hybrid Evo die Strecke in nur 05:19,546 Minuten. Der seriennahe und straßenzugelassene Porsche 911 GT3 RS (992.1) Manthey Kit hingegen beeindruckt eher durch seine Effizienz und seine extreme Nähe zum Serienauto. Er zeigt, wie viel Performance sich aus einem vergleichsweise "bodenständigen" Konzept herausholen lässt.\n\t\t\t,\n\t\t