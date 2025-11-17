Subaru BRZ Type RA: Limitiert und vom Rennsport inspiriert

Subaru stellt mit dem BRZ Type RA ein exklusives Sondermodell vor, das auf Rennsporttechnologie basiert und das es nur in Japan auf dem Markt gibt. Mit einer Auflage von nur 300 Fahrzeugen wird der Type RA zu einem seltenen Exemplar für Auto-Fans – und nur 100 Modelle bekommen den mächtigen Heckspoiler.

Exklusivität und Design: Von der Rennstrecke inspiriert Das Design des BRZ Type RA ist von der Rennsportwelt geprägt. Ein spezielles STI-Kit, bestehend aus Frontsplitter, Seitenleisten und einem optionalen Carbon-Heckflügel, verleiht dem Wagen nicht nur ein aggressives Aussehen, sondern soll auch die Aerodynamik optimieren. Die STI-Alufelgen in mattem Grau oder Bronze unterstreichen die sportliche Ausstrahlung des Fahrzeugs und sollen zur Gewichtsreduktion beitragen.

Subaru bietet das Sondermodell in zwei Farbvarianten an: WR Blue Pearl und Crystal White Pearl sind ausschließlich dem Editionsmodell vorbehalten.

Technik: Rennsport-DNA für die Straße Unter der Haube des BRZ Type RA steckt der bewährte 2,4-Liter-Boxermotor, den die Ingenieure jedoch deutlich überarbeitet haben. Leichtere Kolben, Pleuel und eine optimierte Kurbelwelle sorgen für eine verbesserte Performance und ein noch präziseres Fahrgefühl. Diese Anpassungen tragen laut Subaru dazu bei, das Motorverhalten weicher und vibrationsärmer zu gestalten.

Subaru Vom BRZ Type RA legt Subaru insgesamt 300 Exemplare auf - 200 ohne Heckflügel (rechts) und 100 mit dem großen Flügel am Heck.

Zusätzlich ist der Type RA mit einem speziellen Differenzial ausgestattet, das mit Kühlrippen aus dem Motorsportbereich versehen ist. Weitere technologische Highlights sind die ZF-Dämpfer, die für eine noch präzisere Straßenlage sorgen, sowie neu abgestimmte Brembo-Bremsen mit goldenen Bremssätteln.

Limitierte Auflage und Preis Die Auflage des Subaru BRZ Type RA ist auf 300 Fahrzeuge limitiert, wobei 200 Fahrzeuge ohne Heckflügel und 100 Fahrzeuge mit dem markanten Carbon-Heckflügel in den Verkauf gehen. Die Preise beginnen bei 4.972.000 Yen (aktuell umgerechnet zirka 27.713 Euro) und reichen bis 5.478.000 (30.533 Euro) für die Version mit Heckflügel. Interessierte Käufer in Japan müssen sich zwischen dem 13. und 30. November 2025 über eine Verlosung um einen der begehrten Wagen bewerben.