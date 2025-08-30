AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen

Zwölf Zylinder - null Strom: Aston Martin Vanquish gegen den Zeitgeist

Zwölf Zylinder - null Strom
Aston Martin Vanquish gegen den Zeitgeist

Aston Martin setzt beim neuen Vanquish auf pure Emotion: Zwölf Zylinder, zwei Turbos, kein Hybrid. Tradition trifft auf rohe Kraft – und klingt dabei so einzigartig wie kaum ein anderer GT.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.08.2025
Als Favorit speichern
Aston Martin Vanquish V
Foto: Hans-Dieter Seufert

835 PS, 1.000 Newtonmeter, zwölf Zylinder – der Vanquish stemmt sich gegen den Hybrid-Hype. Während andere auf immer mehr elektrische Unterstützung setzen, vertraut Aston Martin auf reinen Turbo-V12. Romantisch, aber kompromisslos.

Leistung im Mittelfeld, Charakter an der Spitze

Rein nach Zahlen befindet sich der Vanquish im Mittelfeld der Supersportler. Doch statt auf E-Schübe baut er auf brachiale, direkte Kraft. Ab 2.500/min erwachen die Turbos, danach bricht die Hölle los. Ein Fahrgefühl, das nicht geglättet, sondern eruptiv inszeniert wirkt.

Soundtrack aus Titan

Die "Titanauspuff-Posaune" liefert einen Klang, der Gänsehaut erzeugt – ganz ohne künstliche Nachbearbeitung. Außen wie innen entfaltet der Vanquish seine Bühne: dunkler Motorsound, ein episches Haubenpanorama und Materialien wie nadelwaldgrünes Leder und Carbon. Luxus, der den Maßanzug mit einer Prise Wahnsinn paart.

Speedboat auf Rädern

Die Lenkung führt direkt, das Fahrwerk lässt Raum zum Gleiten. Der Vanquish bewegt sich wie ein Speedboat: souverän, aber mit dem ständigen Versprechen, jederzeit in Ekstase auszubrechen. Fahrprogramme von "Wet" bis "Sport" passen die Gewalt an – von gezähmt bis entfesselt.

Mehr zum Thema Sportwagen