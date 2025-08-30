Zwölf Zylinder - null Strom: Aston Martin Vanquish gegen den Zeitgeist

835 PS, 1.000 Newtonmeter, zwölf Zylinder – der Vanquish stemmt sich gegen den Hybrid-Hype. Während andere auf immer mehr elektrische Unterstützung setzen, vertraut Aston Martin auf reinen Turbo-V12. Romantisch, aber kompromisslos.
Leistung im Mittelfeld, Charakter an der Spitze
Rein nach Zahlen befindet sich der Vanquish im Mittelfeld der Supersportler. Doch statt auf E-Schübe baut er auf brachiale, direkte Kraft. Ab 2.500/min erwachen die Turbos, danach bricht die Hölle los. Ein Fahrgefühl, das nicht geglättet, sondern eruptiv inszeniert wirkt.
Soundtrack aus Titan
Die "Titanauspuff-Posaune" liefert einen Klang, der Gänsehaut erzeugt – ganz ohne künstliche Nachbearbeitung. Außen wie innen entfaltet der Vanquish seine Bühne: dunkler Motorsound, ein episches Haubenpanorama und Materialien wie nadelwaldgrünes Leder und Carbon. Luxus, der den Maßanzug mit einer Prise Wahnsinn paart.
Speedboat auf Rädern
Die Lenkung führt direkt, das Fahrwerk lässt Raum zum Gleiten. Der Vanquish bewegt sich wie ein Speedboat: souverän, aber mit dem ständigen Versprechen, jederzeit in Ekstase auszubrechen. Fahrprogramme von "Wet" bis "Sport" passen die Gewalt an – von gezähmt bis entfesselt.