Zwölf Zylinder - null Strom: Aston Martin Vanquish gegen den Zeitgeist

835 PS, 1.000 Newtonmeter, zwölf Zylinder – der Vanquish stemmt sich gegen den Hybrid-Hype. Während andere auf immer mehr elektrische Unterstützung setzen, vertraut Aston Martin auf reinen Turbo-V12. Romantisch, aber kompromisslos.

Leistung im Mittelfeld, Charakter an der Spitze Rein nach Zahlen befindet sich der Vanquish im Mittelfeld der Supersportler. Doch statt auf E-Schübe baut er auf brachiale, direkte Kraft. Ab 2.500/min erwachen die Turbos, danach bricht die Hölle los. Ein Fahrgefühl, das nicht geglättet, sondern eruptiv inszeniert wirkt.

Soundtrack aus Titan Die "Titanauspuff-Posaune" liefert einen Klang, der Gänsehaut erzeugt – ganz ohne künstliche Nachbearbeitung. Außen wie innen entfaltet der Vanquish seine Bühne: dunkler Motorsound, ein episches Haubenpanorama und Materialien wie nadelwaldgrünes Leder und Carbon. Luxus, der den Maßanzug mit einer Prise Wahnsinn paart.