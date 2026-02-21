BMW M denkt über echten Performance-Geländewagen nach.

Dass BMW an einem echten Geländewagen arbeitet, gilt inzwischen als gesetzt. Unter dem internen Code G74 soll ab 2029 ein ernst zu nehmender Rivale für die Mercedes G-Klasse und den Land Rover Defender entstehen – produziert im US-Werk Spartanburg. Anders als bisherige X-Modelle soll der Neue nicht nur Allrad-Komfort bieten, sondern echte Geländekompetenz mit erhöhter Bodenfreiheit, Sperrdifferenzialen und robuster Auslegung.

M-Chef Franciscus Van Meel feuert jetzt die Spannung rund um das Projekt mit frischen Aussagen an. Auf die Frage des australischen Magazins Car Expert, ob ein Offroader das M-Emblem tragen könnte, zeigte er sich bemerkenswert offen. Wer aus dem Motorsport komme, denke nicht nur an Rundstrecke und Langstrecke, sondern auch an die Dakar-Rallye – also an Hochleistungsfahrzeuge unter extremen Offroad-Bedingungen. Das ist keine klare Bestätigung – aber vor allen Dingen auch kein Dementi.

Kommender G74 als Basis für ein M-Flaggschiff?

Sollte BMW M tatsächlich grünes Licht erhalten, dürfte der Performance-Offroader auf dem dann regulären G74 aufbauen. Dieser soll laut Branchenberichten das bisherige Topmodell XM perspektivisch im Portfolio ersetzen, dessen Produktion voraussichtlich noch bis Ende 2028 läuft. Technisch ist vieles denkbar: aufgeladene Reihensechszylinder, möglicherweise ein V8, zeitgeistgemäß flankiert von Hybridtechnik. Während Mercedes die G-Klasse zunehmend elektrifiziert, könnte BMW zunächst bei leistungsstarken Verbrennern bleiben – nicht zuletzt als Signal an eine Kundschaft, die mechanische Substanz schätzt.

BMW wäre mit dieser Strategie nicht allein. Audi zeigte mit der Activesphere-Studie ein elektrisch inspiriertes Offroad-Konzept, Cadillac präsentierte das Elevated Velocity Concept, Genesis experimentiert ebenfalls mit robusten Designstudien. Noch ist keines dieser Fahrzeuge serienreif bestätigt. Doch das wachsende Interesse der Premiummarken an hochpreisigen Offroadern ist offensichtlich. Der Erfolg der Mercedes-AMG G-Klasse lässt die Konkurrenz nicht mehr kalt.

Parall: Abschied vom Handschalter

Während über einen möglichen M-Offroader spekuliert wird, treibt BMW M an anderer Stelle die Transformation voran. Frank van Meel macht keinen Hehl daraus, dass manuelle Getriebe aus technischer Sicht keine Zukunft haben. Moderne Automatiksysteme arbeiten schneller, effizienter und lassen sich besser mit Hybrid- und Elektroantrieben kombinieren. Noch wählen zwar 40 Prozent der M-Kunden eine Handschaltung, aber ein neuer M-Geländewagen wird wohl mit einer Automatik ausgerüstet sein.