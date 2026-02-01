Hyundai Santa Cruz wird eingestellt: Überraschendes Aus für den Korea-Pick-up

Der Hyundai Santa Cruz steht vor dem vorzeitigen Ende seiner Laufbahn. Nach übereinstimmenden Berichten aus US-Branchenkreisen plant der Hersteller, den kompakten Pick-up nicht weiterzuführen. Damit ist auch eine Nachfolge-Generation des ausschließlich in Nordamerika angebotenen Modells vom Tisch. Ursprünglich war eine Produktion bis ins Jahr 2027 vorgesehen, nun soll sie deutlich früher auslaufen. Als Gründe gelten schwache Verkaufszahlen und hohe Lagerbestände. Parallel dazu richtet Hyundai seine Pick-up-Strategie neu aus und will künftig mit einem größeren, klassisch aufgebauten Modell breitere Käuferschichten ansprechen.

Neuer Pick-up geplant Anstelle des Santa Cruz arbeitet Hyundai an einem mittelgroßen Pick-up mit Leiterrahmen, dessen Produktionsstart gegen Ende des Jahrzehnts vorgesehen ist. Möglicherweise handelt es sich um eine Ableitung des vor allem für Australien entwickelten Kia Tasman. Außerdem kooperiert Hyundai mit General Motors bei der Entwicklung mehrerer Fahrzeuge, darunter ebenfalls ein mittelgroßer Pick-up für Märkte in Mittel- und Südamerika. Mit dem Auslaufen des Santa Cruz würde zugleich Produktionskapazität im Werk Montgomery im US-Bundesstaat Alabama frei, die Hyundai für volumenstärkere Modelle wie den Tucson nutzen könnte.

Der Santa Cruz selbst war 2021 als unkonventioneller Einstieg in das Pick-up-Segment gestartet. Technisch basiert er auf der Plattform des Tucson, die für den Einsatz als Pick-up verlängert und mit einer offenen Ladefläche kombiniert wurde. Das Konzept zielte auf Käufer, die SUV-Komfort mit begrenzter Nutzfahrzeugtauglichkeit verbinden wollten. Im Markt blieb der Erfolg offenbar überschaubar, insbesondere im Vergleich zum einzigen direkten Wettbewerber, dem Ford Maverick.

Keine Chance gegen den Maverick Nach dem Marktstart 2021 erreichte der Santa Cruz zwar zunächst eine gewisse Aufmerksamkeit beim Publikum, ein richtiger Verkaufsschlager wurde er aber nicht. In seinem bislang stärksten Jahr 2023 setzte Hyundai in den USA rund 36.700 Einheiten ab. Bereits im Folgejahr ging das Volumen spürbar zurück, 2025 fielen die Verkäufe auf 25.499 Fahrzeuge. Im direkten Vergleich mit dem Ford Maverick, der im selben Zeitraum mehr als sechsmal so häufig verkauft wurde, entwickelte sich der Santa Cruz zu einem Ladenhüter.

Für das Modelljahr 2025 hatte Hyundai den Santa Cruz noch einmal umfassend überarbeitet. Das Facelift verleiht dem Pick-up ein robusteres Erscheinungsbild. Zur Wahl stehen aktuell ein 2,5-Liter-Saugbenziner mit 194 PS und eine aufgeladene Variante mit 285 PS. Beide Motoren sind mit Automatikgetrieben kombiniert und verfügen über Allradantrieb.