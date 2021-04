Citroën C5 Aircross, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Anhängerkupplung kann abreißen

In Deutschland müssen vermutlich 1.261 Besitzer eines Citroën C5 Aircross (Baujahr 2020; 166 Fahrzeuge), Opel Grandland X (Baujahr 2018 bis 2021; 846 Fahrzeuge) und Peugeot 3008 (Baujahr 2020; 255 Fahrzeuge) einen außerplanmäßigen Werkstattbesuch in Betracht ziehen. Der Grund dafür liegt in einer weltweit angelegten Rückrufaktion, die beim Kraftfahrt-Bundesamt unter den Referenznummern 010520 (Citroën), 010709 (Opel) und 010522 (Peugeot) zu finden ist. Die jeweiligen Hersteller-Codes lauten HMS (Citroën), E212100021 (21-C-050) bei Opel und KGX bei Peugeot.

Aufgrund eines Materialfehlers der Anhängerkupplung kann es bei weltweit 5.025 Fahrzeugen dieser Typen (Citroën: 1.121 / Opel: 2.060 / Peugeot: 1.844) zu einer "Zugtrennung" kommen. Soll heißen, die Anhängerkupplung kann samt Anhänger abreißen. Abhilfe soll eine Überprüfung und gegebenenfalls ein Austausch der Anhängerkupplung in der Werkstatt schaffen. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden sind bis dato nicht bekannt.

Fazit

Wenn ein Anhängerkupplung im Zugbetrieb abreißt, kann dies schlimme Folge haben – sowohl für eventuelle Tiere im Anhänger als auch für die Hinterherfahrenden. Damit das nicht passiert, müssen weltweit 1.212 Citroën C5 Aircross, 2.060 Opel Grandland X und 1.844 Peugeot 3008 zur Überprüfung in die Werkstätten.