T10X und T10F ab 29. September bestellbar: Togg startet in Deutschland

Mit dem Markteintritt des türkischen E-Mobilitätsanbieters Togg beginnt ab dem 29. September ein neues Kapitel für die Elektromobilität in Deutschland. Über die hauseigene Trumore-App lassen sich ab 10:00 Uhr das SUV T10X und die Limousine T10F konfigurieren und bestellen.

Bestellprozess über die Trumore-App Die Trumore-App steht in den App-Stores von Google und Apple bereit und bietet neben Konfiguration und Bestellung auch digitale Mobilitäts-Features. Zum Marktstart gibt es ein Kontingent von 1.000 Fahrzeugen, von denen 600 noch 2025 ausgeliefert werden sollen. Für die Bestellung ist eine Anzahlung von 1.000 Euro nötig, die im Falle einer Stornierung vollständig erstattet wird.

Modelle, Reichweiten und Ausstattung Zum Start bietet Togg die Komfort-Variante V2 RWD Long Range an. Der T10X erreicht mit Hinterradantrieb bis zu 523 Kilometer WLTP-Reichweite, die Limousine T10F kommt auf bis zu 623 Kilometer. Weitere Varianten mit Standardreichweite und Basisausstattung folgen ab Anfang 2026.

Preise und Marktstrategie Die Preisliste für Deutschland wird zeitgleich am 29. September auf der Website www.togg.eu/de veröffentlicht. Zunächst konzentriert sich Togg auf den deutschen Markt, um von hier aus seine Expansion in Europa voranzutreiben.

Togg Modernes Elektro-SUV aus der Türkei: Der Togg T10X ist ab Ende September 2025 in Deutschland im Verkauf.