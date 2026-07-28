93,8 Prozent Wirkungsgrad: Geelys neuer Thunder-Antrieb vorgestellt

Das Herzstück des neuen Geely Thunder-Antriebs ist seine hohe Integrationsdichte. Zwölf Hardware-Komponenten wie Elektromotor, Leistungselektronik, Untersetzungsgetriebe und Batterie-Management-Systeme werden in einer einzigen Einheit zusammengeführt. Ergänzt wird dies durch vier Softwareebenen für Energie-, Lade-, Fahrdynamik- und Zustandsmanagement. Diese Kombination ermöglicht eine Reduktion von über 180 Einzelteilen und verringert gleichzeitig die Hochvolt-Verkabelung um 30 Prozent sowie Niedervolt-Leitungen um 15 Prozent.

Mit einem Gewicht von lediglich 75 Kilogramm ist das System etwa 15 Prozent leichter als vergleichbare Lösungen auf dem Markt. Dies wird durch den Einsatz eines Magnesiumgehäuses sowie eine optimierte Konstruktion erreicht. Die Leistungsdichte beträgt beeindruckende 11,8 kW pro Kilogramm – ein Spitzenwert in der Branche.

Vorteile durch kompakte Bauweise Die Bauhöhe des Antriebs liegt unter 325 Millimetern, was nicht nur Platz spart, sondern auch neue Möglichkeiten für das Fahrzeugdesign eröffnet. So können beispielsweise bis zu 28 Liter zusätzliches Ladevolumen im Frontbereich gewonnen werden – ein Vorteil, insbesondere für Limousinen wie den Geely Galaxy TT.

Ein weiteres Highlight ist die zugrunde liegende 800-Volt-Technologie. Sie ermöglicht schnellere Ladezeiten und eine effizientere Energieübertragung. Zudem sorgt eine zentrale "One-Chip"-Steuerung für extrem kurze Reaktionszeiten der Leistungselektronik: Statt den üblichen 40 Millisekunden benötigt das System nur zwei Millisekunden zur Drehmomentregelung.

Rekordverbrauch unter Testbedingungen Bei einer speziellen Verbrauchsfahrt rund um den Qinghai-See erzielte ein Testfahrzeug einen Energieverbrauch von lediglich 8,2 kWh pro 100 Kilometer – ein Rekordwert. Allerdings handelt es sich hierbei um Ergebnisse unter definierten Testbedingungen und nicht um Werte aus dem Alltagsbetrieb. Für Serienfahrzeuge gibt Geely einen CLTC-Verbrauch von bis zu 10,7 kWh pro 100 Kilometer an.

Der Gesamtwirkungsgrad des Systems liegt laut Hersteller bei herausragenden 93,8 Prozent – ein Wert, der selbst im Vergleich zu anderen Premium-Herstellern beeindruckt.

Premiere im Geely Galaxy TT Der neue Thunder-Antrieb feiert sein Debüt in der Elektro-Limousine Geely Galaxy TT. Mit einer Länge von knapp fünf Metern (4.999 mm) bietet das Modell großzügige Platzverhältnisse sowie eine Auswahl an leistungsstarken Varianten: Eine Heckantriebsvariante mit 245 kW (333 PS) sowie ein Allradmodell mit zwei Elektromotoren und einer Gesamtleistung von 425 kW (578 PS). Letzteres beschleunigt in nur 3,8 Sekunden auf Tempo 100.

Die Batteriekapazitäten reichen von 52,4 über 63,8 bis hin zu maximalen 75,2 kWh. Je nach Version sind Reichweiten zwischen 540 und beeindruckenden 725 Kilometern möglich (gemäß CLTC).

Herausforderungen bei Reparatur und Wartung Trotz aller Vorteile wirft die hohe Integrationsstufe auch Fragen auf: Was passiert bei einem Defekt einzelner Komponenten? Da viele Bauteile im Thunder-System nicht separat austauschbar sind, könnten Reparaturen teurer und aufwendiger ausfallen als bei herkömmlichen Antriebssystemen. Ob Geely hier Lösungen wie modulare Austauschmöglichkeiten anbieten wird, bleibt abzuwarten.