Bloch erklärt: 5 Fakten zu Elektromobilität

Sind die Kraftwerke der Auspuff des E-Autos?

Das stimmt. Denn beim aktuellen deutschen Strommix stammt noch knapp die Hälfte des Stroms aus fossilen Energiequellen oder aus Atomkraftwerken. Allerdings gilt das sowohl für die Elektroautos, wie auch für die Verbrenner. Denn damit Benziner und Diesel fahren können, muss auch das Rohöl raffiniert werden. Dazu kommt der Transport des Rohöls und des Kraftstoffs. Das kostet alles Energie, wodurch die Verbrenner streng genommen gleich mehrere Auspuffe haben. Einen am Kraftwerk, einen am Tanklaster und einen am Auto selbst.

Steigt der Anteil der regenerativen Energien am Strommix hat das Elektroauto aber das Potential seinen Auspuff am Kraftwerk deutlich zu verkleinern.