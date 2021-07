Audi Sky Sphere Concept (2021) Cabrio mit Horch-Bezug, aber ohne Achtzylinder

Designchef Marc Lichte und der Audi-Markenchef Henrik Wenders haben bereits Anfang Juli 2021 auf dem Social-Business-Netzwerk Linkedin gemeinsam einen Blick auf drei neue Audi Concept Cars erlaubt. Alle Autos fahren elektrisch und zeigen außerdem, wie sich Audi vorstellt, dass das Autonome Fahren das Design künftiger Fahrzeuge verändert.

Die drei neuen Concept Cars sind der Grand Sphere, der auf der IAA debütieren, wird, der jetzt geteaserte Audi Sky Sphere Concept und eine Studie namens Urban Sphere, die wohl erst 2022 auf die Rampe rollt. Sie sind damit quasi Weiterentwicklungen des Quartetts Aicon, AI:Me und AI:Race und AI:Trail. Die zeigten beginnend mit dem Aicon (IAA 2017) die Visionen der Ingolstädter für elektrische und autonome Audi-Zukunft vor vier Jahren.

Ein offenes Auto für Pebble Beach

Ein Video mit Lichte und Wenders illustriert jetzt die Idee hinter dem Sky Sphere genauer, der am 10.8.2021 zur Eröffnung des Audi-Design-Studios in Malibu, Kalifornien debütieren wird. Vermutlich zeigen die Ingolstädter das Auto ein paar Tage später auch bei der Monterey Car Week in Pebble Beach. Passend dazu ist der Sky Sphere ein offener Zweisitzer. Die lange Haube und die langgestreckte Silhouette lassen ihn aber weniger wie einen Roadster, sondern eher wie einen offenen GT wirken.

Als historisches Vorbild bezeichnen Lichte und Wenders den Horch 853 aus den späten 30ern mit 100 PS starkem Achtzylinder-Reihenmotor, den sie im Video ausgiebig Probe fahren.

Vom Sky Sphere ist in dem 4:53 Minuten langen Film nur kurz was zu sehen: Eine Front mit sehr flachen Scheinwerfern und das Heck mit einer ausufernden LED-Landschaft auf geschwungenen Formen. Ein Bild kündigt das Premieren-Datum an und zeigt das Auto in einem dunklen Studio von der Seite, das eine sehr flach stehende Frontscheibe, extrem niedrige Seitenfenster zeigt. Das fehlende Dach geht in ein flach auslaufendes Fließheck über, an dessen Ende sich die rote Lichtlandschaft in die Flanke zieht. Der Heckabschluss sieht im Profil aus wie ein geöffneter Schnabel.

Audi Die Front zeigt schmale Scheinwerfer und viele LED darunter.

Ein Transformer-Cabrio?

Lichte bezeichnet das Auto im Video als Sports Transformation Vehicle. Ob sich das wohl nur auf das zu öffnende Dach bezieht? Wahrscheinlicher ist, dass sich das Modell für zwei Nutzungsarten verändern kann: Fürs autonome Fahren und zum lustvoll selbst Fahren wie beim AI:Race, den Audi 2018 ebenfalls in Pebble Beach (siehe Bildergalerie) gezeigt hat, wo er noch Audi PB 18 E-Tron hieß. In dem ließen sich Fahrersitz und Lenkrad zum Alleinfahren in die Mitte schieben. Im Sky Sphere könnte wie in anderen vollautonomen Autos das Lenkrad verschwinden und der Innenraum könnte den Insassen durch sich verschiebende Sitze mehr Platz geben.

Interessant wird, wo sich Audi Batterie und Antrieb vorstellt. Ein sportliches Auto lässt Allrad- oder Heckantrieb vermuten, was aber irgendwie nicht so recht zu der klassisch langen Haube passen würde. Apropos: In der sehr flach wirkenden Studie könnte es schwierig sein, die Batterie zwischen den Achsen im Fahrzeugboden unterzubringen. Aber so konkrete Gedanken muss sich bei einem Concept Car ohne Serienbezug auch keiner machen.

Fazit

Der Sky Sphere scheint vor allem eine Fingerübung für die Designer von Audi, um sich mit dem Thema autonomes Fahren auseinanderzusetzen. Da aber mit dem Landjet aus dem Artemis-Projekt schon 2024 ein Serienauto mit Autonom-Fähigkeiten nach Level 4 debütieren soll, könnten manche Designelemente auch Serienbezug haben.