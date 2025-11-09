Donald Duck fährt jetzt elektrisch: Der 313 macht eine heftige Veränderung durch

In Entenhausen stehen die Zeichen auf Mobilitätswende. Leider entspricht das Auto von Donald Duck, der legendäre 313, überhaupt nicht mehr den neuen Umweltanforderungen. Doch ein neues Auto kommt für den berühmtesten Einwohner der Stadt nicht infrage – Donald und der immer öfter von Pannen geplagte 313 sind schließlich eine untrennbare Einheit. Also nimmt der findige und leicht tollpatschige Tüftler die Sache selbst in die Hand und unterzieht sein Auto einem elektrischen Upgrade: Der 313 wird damit zum E-313.

Der 313 erhält den "multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz" Ebensowenig wie ein Neuwagen kommt für Donald Duck eine Umrüstlösung von der Stange infrage. Stattdessen soll sein 313 künftig dank einer brandneuen Eigenentwicklung, dem multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz, mit gleich drei verschiedenen alternativen Energien durch die Straßen rollen. "Ich finde, da stehe ich in Sachen Genialität einem gewissen Ingenieur in nichts nach", sagt er und geht die umfassenden Modernisierungsarbeiten an seinem Auto mit viel Verve an.

Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich von selbst. Mit der neuen Farbe des E-313 ist Donald überhaupt nicht einverstanden, und die von Geldgeber Onkel Dagobert initiierte Social-Media-Kampagne dokumentiert das Scheitern in Echtzeit. Dennoch inspiriert Donald damit die Community – und irgendwie findet er einen Weg, seine Zeit mit seinem geliebten 313 zu verlängern.

"Donald Duck beweist einmal mehr, dass Fortschritt und Chaos oft Hand in Hand gehen", sagt Jörg Risken, der Verleger der Lustigen Taschenbücher. "Mit dem LTB 'Der E-313' präsentieren wir eine Geschichte, die ein aktuelles Thema humorvoll beleuchtet und dabei den klassischen Entenhausener Witz versprühen lässt."

Schon Oma Duck fuhr elektrisch Der E-313 ist übrigens nicht das erste Elektroauto, das über Entenhausens Straßen stromert. Bereits Dorette Duck (Oma Duck) fährt in den Comics ein E-Mobil, welches das Model L, Modelljahr 1912, der Detroit Electric Car Company zum Vorbild hat. Der Autohersteller produzierte zwischen 1907 und 1939 ausschließlich elektrisch angetriebene Modelle, ging jedoch pleite, als sich zunehmend Autos mit Verbrennungsmotoren durchsetzten.