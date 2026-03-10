AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Alternative Antriebe

Alpine Performance Platform (APP): Das kann die Hightech-Plattform für die Elektro-A110

Alpine Performance Platform (APP)
Das kann die Hightech-Plattform für die Elektro-A110

Renaults Sportwagenmarke hat erste technische Details ihrer neuen "Alpine Performance Platform" bekannt gegeben. Und diese weist einige Eigenheiten auf.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.03.2026
Als Favorit speichern
Alpine Performance Platform APP Elektro A110
Foto: Renault Group

Alpine bereitet sich auf seine elektrische Zukunft vor. Die Prämisse dabei: Die eigene Sportwagen-DNA soll keinesfalls verwässert werden! Deshalb entwickelt die Sportabteilung des Renault-Konzerns ein neues Herzstück für seine kommenden E-Modelle: die neue Alpine Performance Platform (APP), eine speziell für Elektro-Sportwagen entwickelte Architektur. Sie soll die klassischen Zielkonflikte aus Gewicht, Packaging und Design lösen und gleichzeitig das liefern, wofür Alpine steht: Agilität, Leichtfüßigkeit und ein besonders direktes Fahrgefühl.

Elektro-A110 als Coupé, Spider und 2+2-Sitzer

Alpine hat beim "futuREady"-Strategietag der Konzernmutter erstmals technische und strategische Details hinsichtlich der APP und der darauf basierenden Modelle bekannt gegeben. Die Franzosen planen vorerst drei neue Modelle auf APP-Basis: ein neues elektrisches A110 Coupé als Nachfolger des aktuellen Vierzylinder-Turbosportlers, eine offene Spider-Version und eine Variante mit 2+2-Sitzanordnung.

Die Plattform fußt auf einer fortschrittlichen Aluminiumstruktur, die auf hohe Steifigkeit bei möglichst geringem Gewicht ausgelegt ist. Alpine setzt dabei auf eine Kleb- und Niettechnologie, die strukturelle Integrität mit Leichtbau verbinden soll. Die Plattform ist zudem modular angelegt – ein Schlüssel, um verschiedene Leistungs- und Karosserievarianten zu realisieren, ohne die fahrdynamischen Grundtugenden zu opfern.

Für eine sportwagentypische Balance zielt Alpine auf eine 40:60-Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Um das zu erreichen und zugleich die bekannte, flache Silhouette der A110 zu bewahren, werden zwei Batteriepacks in die Architektur integriert.

800 Volt und 3-in-1-E-Achse

Technisch setzt Alpine auf ein 800-Volt-System, eine Cell-to-Pack-Bauweise bei der Batterie und Akkuzellen mit hoher Energiedichte. In Kombination verspricht dies weniger Gewicht und kürzere Ladezeiten. An der Hinterachse kommt eine neue 3-in-1-E-Achse mit zwei Elektromotoren zum Einsatz. Ein SiC-Wechselrichter (Siliziumkarbid) soll eine besonders schnelle Regelung und hohe Leistung sowie ein kräftiges Drehmoment ermöglichen. Ergänzt wird das durch neue Vollaluminium-Achskonstruktionen sowie integrierte Brems- und Lenksysteme.

Die Software wird dabei zur Schaltzentrale: Das "Alpine Dynamic Model" (ADM ECU) fungiert als "Hightech-Gehirn" der Plattform und bündelt Funktionen vom Batterie-Management bis zur Motorsteuerung – inklusive Regelung von Bremsen, Lenkung und aktiver Aerodynamik. Für die Dynamik setzt Alpine außerdem auf "Alpine Active Torque Vectoring" (AATV): Alle zehn Millisekunden kann das System die Drehmomentverteilung zwischen linkem und rechtem Rad anpassen, um Traktion, Einlenkverhalten und Stabilität zu optimieren.

Sitzposition wie in der Formel 1

Das Cockpit soll den Sportwagen-Anspruch ebenfalls unterstreichen: Alpine spricht von einer von der Formel 1 inspirierten Fahrposition – tief sitzend, mit eher vertikal stehendem Lenkrad und Instrumenten im direkten Sicht- und Griffbereich.

Markenchef Philippe Krief formuliert den Anspruch klar: Alpine wolle "die besten Fahrerautos der Elektroauto-Ära" bauen. Nach dem geschärften Renault-5-E-Tech-Derivat A290 und dem E-Crossover A390 soll die neue A110 als erster "echter" Elektro-Sportwagen der Marke folgen – und mit Hilfe des APP-Unterbaus sogar heutige Verbrenner-Sportwagen übertreffen. Wann genau die Produktion in Dieppe in der "Manufacture Alpine Jean Rédélé" startet, bleibt bislang jedoch unklar.

Fazit

Mehr zum Thema Elektroauto