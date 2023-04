Hyundai Mobis entwickelt ELC-System Elektrische Niveauregulierung schützt den Akku

Hyundai Mobis, ein Zulieferer als Tochterunternehmen der Hyundai Motor Group, hat eine neue Niveauregulierung für Elektrofahrzeuge entwickelt. Das ELC (Electronic Leveling Control) genannte System soll für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort sorgen.

Eine elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe kann die Bodenfreiheit des Autos an den Rädern um bis zu sechs Zentimeter verändern. Das hilft, den meist im Fahrzeugboden untergebrachten Akku bei Unebenheiten zu schützen. Das können Temposchwellen in der Stadt sein, aber auch unwegsameres Gelände. Das Einsatzgebiet von batterieelektrischen Fahrzeugen kann sich damit also auch abseits befestigter Straßen vergrößern, beispielsweise auf Baustellenfahrzeuge oder Forstbetriebe.

Automatische oder manuelle Steuerung

Die Steuerung des ELC-Systems erlaubt es zudem, das Fahrzeug abzusenken. Bei höheren Geschwindigkeiten kann damit der Luftwiderstand verringert und somit die Reichweite des Elektroautos erhöht werden. Die Funktionsweise entspricht der einer Luftfederung. Neben einer automatisch gesteuerten Niveauregelung, die perspektivisch auch Daten der Frontkamera und von Navigationsdaten verarbeiten kann, soll es auch die Möglichkeit für einen manuellen Eingriff durch den Fahrer geben.

Damit kann nicht nur der Ein- und Ausstieg oder das Verladen von Gepäck in einen Pkw komfortabler gestaltet werden. Elektrisch angetriebene Shuttle-Fahrzeuge lassen sich mit ELC an Haltestellen absenken, um Personen mit Rollstuhl barrierefrei ein- und aussteigen zu lassen.

Gemeinsam mit dem Autohersteller Hyundai Motor Company soll die elektrische Niveauregulierung in Prototypen getestet und zur Serienreife entwickelt werden. Noch wird kein Zeitfenster für einen Marktstart genannt.

Fazit

Der Zulieferer Hyundai Mobis entwickelt eine ELC genannte elektrische Niveauregulierung für Elektroautos. Das System soll Sicherheit, Effizienz und Komfort verbessern.