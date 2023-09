Wie stellt sich Renault technisch gegen die neuen Wettbewerber aus China auf?

Zunächst einmal analysieren wir natürlich genau den Auftritt der Marken wie beispielsweise auf der Shanghai Auto Show, sehen uns deren Produkte ganz genau an, den MG4 beispielsweise, die Modelle aus dem Geely-Konzern wie den Volvo EX30 und Zeekr X, aber auch das gesamte Angebot von BYD – die liegen gerade in China ganz weit vorn. Wir haben einige Teams vor Ort und können daher recht genau die Entwicklungen beobachten. Zudem pflegen wir enge Beziehungen zu lokalen Zulieferern, vor allem im Bereich der Batterietechnik, der Leistungselektronik und der Ladetechnik. Die Wettbewerbsfähigkeit der neuen Marken ist durchaus eine Herausforderung für uns. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass alle Anstrengungen hinsichtlich der Dekarbonisierung nur dann Sinn ergeben, wenn wir in jedem relevanten Markt das komplette Ökosystem der Fahrzeugproduktion lokal abbilden. Ein Fahrzeug aus China zu importieren ist da nicht optimal. Abgesehen davon ist und bleibt Renault eine europäische Marke, die auf den Geschmack europäischer Kunden abzielt. In China ticken die Kunden anders.