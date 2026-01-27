Jaguar GT Type 00: Bringt "Geheim-Initiative" doch einen Verbrenner?

Seit Dezember 2024 ist bei Jaguar nichts mehr, wie es einmal war. Die britische Traditionsmarke zeigte damals nicht nur die verwegen designte Studie Concept 00 als ersten Hinweis auf ein komplett neues Modell, das den Hersteller nachhaltig wiederbeleben soll. Sondern das Ganze wurde begleitet von einer umfassenden und äußerst farbenfrohen Rebranding-Kampagne, die nicht nur bei langjährigen Freunden des Herstellers einen "Meinen die das wirklich ernst!?"-Impuls auslöste.

Jaguar fährt rein elektrisch? Abwarten! Im Zuge dessen betonten die Jaguar-Verantwortlichen immer wieder: Diese Marke fährt in eine rein elektrische Zukunft. Und auch das aus dem Concept 00 hervorgehende, aber noch namenlose Serienauto war immer als rein elektrisch angetriebener Gran Turismo positioniert.

Doch nun wird bei Jaguar erneut einiges durcheinandergewirbelt. Grund ist ein Bericht der "Times", der behauptet, der neue Jaguar komme doch mit Verbrennerantrieb. Wie die gemeinhin seriöse Londoner Zeitung mit Verweis auf "mit der Situation vertraute Quellen" berichtet, gebe es bei Jaguar aktuell eine "geheime Initiative zur Beruhigung der Fahrer hinsichtlich einer möglichen Leistungsminderung auf langen Fahrten". Einige Ingenieure sollen den Auftrag erhalten haben, die Reichweite des neuen Fahrzeugs zu erhöhen.

Demnach plane Jaguar zwar nicht, den intern auch als Type 00 bezeichneten Koloss komplett auf Verbrennertechnik umzustellen. Allerdings könnte ein Verbrennungsmotor einziehen, der als Generator die Batterie während der Fahrt aufladen und folgerichtig als Range-Extender fungieren würde. Das würde die Gesamtreichweite auf etwa 1.100 Kilometer anheben; für die rein elektrische Version hat Jaguar bislang einen Zielwert von ungefähr 770 Kilometern nach WLTP genannt.

Alles "Unsinn", sagt Jaguar Und was sagt Jaguar dazu? Der Hersteller positioniert sich sehr eindeutig zu dem Bericht und bezeichnet dessen Inhalt gegenüber dem britischen Magazin "Autocar" je nach Übersetzung als "Unsinn" oder "Müll" (im Original: "rubbish"). "Unsere Pläne, Jaguar als reine Elektro-Luxusautomarke neu zu erfinden, bleiben unverändert", sagt ein Sprecher und ergänzt: "Im vergangenen Monat stießen Testfahrten mit dem Prototyp bei den internationalen Medien auf überwältigend positive Resonanz, und wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr den ersten neuen Elektro-Jaguar vorzustellen."

Hinweis: In der Fotoshow über dem Artikel schildern wir Ihnen, die sich der neue elektrische Jaguar-GT fährt.