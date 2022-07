Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Marktübersicht Plug-in-Hybrid-Pkw in Deutschland

Marktübersicht Plug-in Hybrid-Autos in Deutschland Alle aktuelle PHEV im Überblick

Das Angebot an Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen steigt immer weiter. Wir fassen alle Modelle auf dem deutschen Markt zusammen und listen sie mit ihren Daten auf.

Neue CO2-Grenzwerte und die Folgen: Seit Anfang 2020 überbieten sich die Automobilhersteller mit neuen Modellen, die als Plug-in-Hybride zum Teil rein elektrisch fahren können und damit den Normverbrauch gehörig senken. Auch wenn gerade im Dienstwagen-Bereich umstritten ist, wie oft die Nutzer ihren PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) tatsächlich an das Ladekabel hängen – spätestens im Privatbesitz, ob als Neuwagen oder junger Gebrauchter, ändert sich das Bild. Denn wer sich bewusst für einen PHEV entscheidet, sucht im Alltag gerne und oft nach verfügbaren Lademöglichkeiten.

Den nach wie vor großen, durch die teuren Antriebsbatterien verursachten Preis-Nachteil der PHEV gegenüber vergleichbaren Verbrennermodellen versucht der Staat mit dem "Umweltbonus"-Förderprogramm entgegenzusteuern. Früher mit 3.000 Euro Gesamtförderung, seit Februar 2020 für PHEV mit bis zu 4.500 Euro.

2022 noch bis zu 6.750 Euro Kaufprämie

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde diese Fördersumme nochmals erhöht. Seit Juli 2020 (und rückwirkend für Neuzulassungen seit 3. Juni 2020) wurde der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt, der Herstelleranteil blieb unverändert. Wie bei den Elektroautos gibt es für den Bonus Preisgrenzen: Bis zu einem Netto-Preis (= ohne Mehrwertsteuer) von 40.000 Euro gibt es den vollen Umweltbonus in Höhe von 6.750 Euro als Prämie. PHEV-Fahrzeuge von 40.000 bis 65.000 Euro Nettopreis werden mit einer reduzierten Prämie von 5.625 Euro bezuschusst. Teurere PHEV zum Beispiel aus der Oberklasse erhalten entsprechend keine Förderprämien.

Auf den Hersteller-Anteil (2.250 Euro beziehungsweise 1.875 Euro bei der reduzierten Prämie) entfällt außerdem noch die jeweils aktuelle Mehrwertsteuer. Hierdurch liegt die Prämie insgesamt für Privatkäufer, die keine Mehrwertsteuer abziehen können, bei 7.177,- Euro (reduzierter Zuschuss: 5.981 Euro).

PHEV billiger als Diesel – noch

Ein kleines Rechenbeispiel anhand der Mercedes A-Klasse: Der Mercedes A 250 e als Kompakt-Variante mit 218 PS Systemleistung kommt nach Abzug des Umweltbonus auf einen Endkundenpreis von 30.587 Euro inklusive Mehrwertsteuer, das sind rund 540 Euro weniger als für den schwächsten Diesel (A 180 d, 116 PS) fällig werden. Der vergleichbar starke Benziner A 250 mit 224 PS steht aktuell mit 39.062 Euro in der Preisliste. Das verdeutlicht eindrucksvoll, wie attraktiv die PHEV-Preise dank der Förderung sind.

Plug-in-Hybrid-Katalog: Marktübersicht

In den folgenden Tabellen haben wir alle in Deutschland verfügbaren Plug-in-Hybrid-Modelle aufgeführt (Stand Juli 2022). Dabei listen wir alle Modelle mit einem Nettopreis von bis zu 40.000 Euro (= 47.600 Euro inklusive Mehrwertsteuer), bis zu 65.000 Euro (77.350 Euro brutto) separat auf, um die jeweiligen Fördersummen zu berücksichtigen.

Alle PHEV in Deutschland bis 40.000 Euro netto Marke Modell Grundpreis in Euro Leistung kW/PS Elektrische Reichweite Hyundai IONIQ PlugIn-Hybrid 32.000 104/141 52 Renault Captur E-TECH Plug-in 160 34.050 116/158 54 MG EHS 1.5T GDI Plug-in-Hybrid 34.990 190/258 52 KIA Ceed Sportswagon 1.6 GDI Plug-in Hybrid 35.690 104/141 50 Renault Mégane Grandtour E-TECH Plug-in 160 36.600 116/158 54 KIA Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid 36.690 104/141 65 KIA XCeed 1.6 GDI Plug-in-Hybrid 37.290 104/141 48 Mercedes-Benz A 250 e 37.765 160/218 73 DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 37.900 165/224 55 Renault Mégane E-TECH Plug-in 160 38.000 118/160 51 Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid 38.000 90/122 45 Mercedes-Benz A 250 e Limousine 38.122 160/218 76 Audi A3 Sportback 40 TFSI e 38.700 150/204 67 Ford Kuga 2.5 Plugin-Hybrid 38.850 165/225 64 Jeep Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid 4xe 38.900 140/190 43 Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid 39.100 133/180 73 CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 39.305 150/204 63 Mercedes-Benz B 250 e 39.347 160/218 71 Skoda Octavia iV 39.390 150/204 52 VW Golf 1.4 eHybrid 39.985 150/204 71 Peugeot 308 SW 1.6 HYBRID 180 40.250 133/180 68 CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID 40.645 150/204 62 CUPRA Leon VZ 1.4 e-HYBRID 40.800 180/245 59 Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-In Hybrid 4WD 40.950 138/188 45 Audi A3 Sportback 45 TFSI e 41.440 180/245 63 VW Golf GTE 41.940 180/245 64 CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 42.040 150/204 58 CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.4 e-HYBRID 42.140 180/245 58 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Allrad 42.350 195/265 62 Mercedes-Benz CLA Coupé 250 e 42.453 160/218 73 Peugeot 308 1.6 HYBRID 180 42.550 133/180 69 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 e 43.191 160/218 70 Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Stop&Start 43.350 165/224 61 MINI Countryman Cooper SE ALL4 43.400 162/220 51 VW Tiguan 1.4 eHybrid OPF 43.510 180/245 50 Jeep Renegade 1.3 T-GDI Plug-in-Hybrid 4xe 43.700 177/240 44 Jeep Compass 1.3 T4-PHEV 4xe 44.100 140/190 47 Peugeot 308 1.6 HYBRID 225 44.550 165/225 63 Derzeit (Stand Juli 2022) ist allerdings fraglich, ob Plug-in-Hybride durch die neue Ampel-Regierung weiterhin gefördert werden. Ein Ende des Umweltbonus für PHEV zum Jahresende 2022 gilt als wahrscheinlich, Entscheidungen hierzu sind jedoch noch nicht gefallen. Entscheidend ist für die aktuelle Förderprämie der Tag des Erstzulassung, der entsprechend noch in diesem Jahr liegen muss. Angesichts der aktuell stetig steigenden Wartezeiten auf Neuwagen sollte deshalb das Augenmerk auf eine baldmögliche Lieferung gelegt werden, es gibt durchaus noch Lagerfahrzeuge und vorbestellte Modelle im Zulauf, bei denen man eventuell eben auf die eine oder andere Wunschausstattung verzichten muss.

Alle PHEV in Deutschland bis 65.000 Euro netto Marke Modell Grundpreis in Euro Leistung kW/PS Elektrische Reichweite Jeep Compass 1.3 T4-PHEV 4xe 48.100 177/240 49 Audi Q3 45 TFSI e 48.250 180/245 51 Peugeot 3008 1.6 HYBRID 225 48.450 165/225 62 BMW 230e Active Tourer xDrive 48.550 240/326 80 BMW X2 25e xDrive 48.650 162/220 53 Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 48.900 192/261 45 Audi Q3 Sportback 45 TFSI e 49.000 180/245 50 Opel Grandland 1.6 DI Turbo Hybrid4 51.845 221/300 64 BMW 320e 52.300 150/204 61 DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense 300 4x4 52.790 220/300 55 DS Automobiles DS 9 E-Tense 225 52.810 165/225 55 BMW 320e Touring 53.600 150/204 59 DS Automobiles DS 9 E-Tense 250 53.810 183/250 67 Peugeot 508 1.6 HYBRID 225 54.400 165/225 62 Peugeot 508 SW 1.6 HYBRID 225 54.400 165/225 60 Audi Q5 45 TFSI e quattro 55.000 195/265 62 Peugeot 3008 1.6 HYBRID4 300 55.150 220/300 63 Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid E-FOUR 55.190 225/306 75 BMW 520e 55.700 150/204 61 Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid 4WD 55.750 195/265 58 KIA Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid AWD 55.940 195/265 57 Volvo V60 T6 AWD 56.000 293/398 91 BMW 320e Touring xDrive 56.100 150/204 57 Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC 56.109 235/320 50 Mercedes-Benz C 300 e 56.168 230/313 111 VW T7 Multivan 1.4 eHybrid OPF 57.174 160/218 50 Mercedes-Benz E 300 e 57.638 235/320 57 BMW 520e Touring 57.900 150/204 57 Mercedes-Benz C 300 e T-Modell 57.953 230/313 107 BMW 330e 58.300 215/292 60 Audi Q5 Sportback 45 TFSI e quattro 58.600 195/265 61 Audi A6 50 TFSI e quattro 58.700 220/299 68 Hyundai Santa Fe SEVEN 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid 4WD 58.700 195/265 58 VW T7 Multivan lang 1.4 eHybrid OPF 59.036 160/218 50 BMW 330e Touring 59.200 215/292 61 Mercedes-Benz E 300 de 59.363 225/306 55 Jaguar E-Pace P300e AWD 59.380 227/309 55 Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC 59.441 225/306 45 BMW 530e 60.200 215/292 61 Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC 60.375 235/320 55 Mercedes-Benz E 300 e T-Modell 60.523 235/320 54 Land Rover Discovery Sport P300e AWD 60.770 227/309 57 BMW 330e xDrive 60.800 215/292 60 Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD 60.800 227/309 59 Mercedes-Benz GLC Coupé 300 e 4MATIC 60.970 235/320 50 BMW 330e Touring xDrive 61.700 215/292 57 Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro 61.790 220/299 66 Volvo S60 T8 AWD 61.800 335/455 94 Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC 62.100 225/306 54 BMW X3 xDrive30e 62.150 215/292 50 Lexus NX 450h+ AWD 62.200 227/309 76 Mercedes-Benz E 300 de T-Modell 62.249 225/306 52 BMW 530e Touring 62.400 215/292 57 BMW 530e xDrive 62.800 215/292 55 DS Automobiles DS 9 E-Tense 360 4x4 64.250 265/360 51 Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD 64.300 293/398 78 Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de 4MATIC 64.302 225/306 46 Volvo V60 T8 AWD 64.500 335/455 91 Mercedes-Benz E 300 de T-Modell 4MATIC 64.986 225/306 50 BMW 530e Touring xDrive 65.000 215/292 53 Audi A6 55 TFSI e quattro 65.200 270/367 68 Volvo V90 T6 AWD 65.950 293/398 88 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro 67.700 270/367 66 Audi A7 Halbierte Dienstwagensteuer für PHEV

Seit Januar 2019 gilt außerdem eine neue Regelung zur sogenannten "Dienstwagensteuer". Bislang musste ein Arbeitnehmer oder Freiberufler, der seinen Dienstwagen privat nutzt, monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises als sogenannten geldwerten Vorteil versteuern. Diese Steuerbelastung wurde für Neuwagen mit Steckdosenanschluss deutlich reduziert: Bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, die vom 1. Januar 2019 angeschafft oder geleast wurden, gilt als steuerliche Bemessungsgrundlage nur noch die Hälfte des Bruttolistenpreises.

Von der im November 2019 beschlossenen abermaligen Halbierung dieser "Dienstwagensteuer" profitieren allerdings nur noch die Besitzer reiner Elektroautos, wo der zu versteuernde geldwerte Vorteil nun bei 0,25% des Listenpreises liegt. Für PHEV-Fahrer bleibt es bei 0,5%. Mancher PHEV rangiert bei der Dienstwagensteuer dennoch auf dem Kosten-Niveau eines Kleinwagens, andererseits kann der halbierte Steuersatz für besonders teure Modelle eine ganz erhebliche Ersparnis ausmachen.

Alle PHEV in Deutschland über 65.000 Euro netto Marke Modell Grundpreis in Euro Leistung kW/PS Elektrische Reichweite Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro 77.850 270/367 66 Land Rover Defender 110 P400e Plug-in-Hybrid AWD 77.900 297/404 43 BMW X5 xDrive45e 80.000 290/394 88 Audi Q8 55 TFSI e quattro 81.400 280/381 46 Mercedes-Benz GLE Coupé 350 de 4MATIC 82.753 235/320 97 Ford Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid 83.990 336/457 42 VW Touareg R 4MOTION 90.995 340/462 52 Audi Q8 60 TFSI e quattro 95.200 340/462 45 Porsche Cayenne E-Hybrid 96.237 340/462 44 Land Rover Range Rover Sport P440e Plug-in-Hybrid 100.200 324/440 40 Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid 100.521 340/462 43 BMW 745e 111.400 290/394 55 Porsche Panamera 4 E-Hybrid 115.634 340/462 56 BMW 745Le 116.800 290/394 54 Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid 118.490 340/462 54 BMW 745Le xDrive 120.200 290/394 52 Audi A8 60 TFSI e quattro 122.600 340/462 59 Audi A8 L 60 TFSI e quattro 126.100 340/462 58 Mercedes-Benz S 580 e 132.780 375/510 112 Porsche Panamera 4S E-Hybrid 133.008 412/560 53 Porsche Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid 136.340 412/560 50 Mercedes-Benz S 580 e lang 136.469 375/510 111 Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC 136.588 375/510 108 Mercedes-Benz S 580 e lang 4MATIC 140.277 375/510 108 Polestar 1 155.000 448/609 124 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 180.013 500/680 40 Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 183.702 500/680 40 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 194.460 515/700 50 Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 63 S E Performance 197.600 620/843 12 Bentley Bentayga Hybrid 206.800 330/449 50 McLaren Artura 226.000 500/680 30

In unserer Übersicht können PHEV-Modelle aufgeführt sein, die gerade erst auf den Markt kommen und noch nicht vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) in die Liste der förderfähigen Modelle aufgenommen wurden. Vor dem Antrag auf Förderung muss daher geprüft werden, ob das Wunschfahrzeug bereits in dieser Liste aufgeführt ist, diese wird auf der Homepage des BAFA monatlich aktualisiert. Die aktuelle Liste (Stand 1. Juli 2022) finden Sie hier zum Download:

Download BAFA-Liste förderfähige Fahrzeuge

PDF

Förderfähige Fahrzeuge 1,93 MByte

Die Diskussion über die Nutzungsart von PHEV-Fahrzeugen hat dazu geführt, dass die Förderfähigkeit inzwischen stärker an die elektrische Reichweite gekoppelt wird. Seit dem Jahr 2022 stieg die für die Förderfähigkeit vorgeschriebene Mindestreichweite neuer Modelle auf 60 Kilometer.

Dass die Plug-in-Hybrid-Modelle durchaus beliebt sind, zeigt ein Blick in die Zulassungsstatistik. Rund 140.000 PHEV-Pkw wurden im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland neu zugelassen (die 25 erfolgreichsten zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie), das entspricht einem Marktanteil von rund elf Prozent.

Fazit

Das Angebot an Plug-in-Hybriden wächst seit Beginn des Jahres 2020 kontinuierlich an. Rund 170 verschiedene Modelle stehen inzwischen zur Auswahl. Bis zum Jahresende 2022 steht noch die volle Förderung von bis zu 7.177 Euro für PHEV in Aussicht. Wie es 2023 mit dem Umweltbonus für Plug-in-Hybride weitergeht, ist aber noch ungewiss.