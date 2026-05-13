Neue E-Motoren-Familie von Hyundai: Leistung rauf, Preis runter

Hyundai Mobis erweitert sein Angebot elektrischer Antriebssysteme um eine neue modulare Einheit. Der Zulieferer der Hyundai Motor Group hat ein sogenanntes PE-System mit 160 kW Leistung entwickelt, das sich nach Angaben des Unternehmens für eine breite Palette aktueller Elektroautos eignen soll. Das System integriert dabei Elektromotor, Inverter und Untersetzungsgetriebe in einem gemeinsamen Gehäuse.

Mit dem neuen System ergänzt Hyundai Mobis sein bereits vorgestelltes 250-kW-Hochleistungsaggregat. Noch im ersten Halbjahr 2026 soll außerdem eine kleinere Variante mit 120 kW Leistung folgen, die speziell für kompakte Fahrzeuge im unteren Preissegment vorgesehen ist.

Drei Motoren, ein Prinzip Wichtigster Gedanke hinter der neuen Motorenfamilie ist eine standardisierte Konstruktion. Hyundai Mobis setzt dabei auf ein modulares Baukastensystem, bei dem zentrale Komponenten wie der Stator des Elektromotors, der Inverter oder das Leistungselektronikmodul in unterschiedlichen Leistungsstufen verwendet werden können. Statt jedes Antriebssystem individuell für ein neues Fahrzeug zu entwickeln, sollen sich die Bauteile auf verschiedene Plattformen übertragen lassen. Der Zulieferer spricht von einem plattformähnlichen Ansatz, der Entwicklungsaufwand und Produktionskosten reduzieren soll.

Mit der neuen 160-kW/217-PS-Variante bewegt sich die Einheit in einem Bereich, der vorrangig in der Kompaktklasse zum Einsatz kommt. Laut Hyundai Mobis ist die Motoreneinheit zudem so ausgelegt, dass zwei davon in einem Fahrzeug installiert werden können; mit dem dann installierten elektrischen Allradantrieb erhöht sich die Systemleistung entsprechend.

Kompakter und leichter Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die Leistungsdichte. Hyundai Mobis gibt an, die spezifische Leistung, also das Verhältnis von Leistung zu Gewicht, im Vergleich zu ähnlichen Produkten anderer Hersteller um rund 16 Prozent verbessert zu haben. Gleichzeitig sei das Gesamtvolumen des Systems um knapp 20 Prozent reduziert worden. Möglich geworden sei dies unter anderem durch eine kompaktere Bauweise, eine optimierte Kühlstruktur und den Einsatz effizienterer Leistungshalbleiter.

Wer ist Hyundai Mobis?

Hyundai Mobis ist der weltweit tätige Zulieferer der Hyundai Motor Group und gehört zu den wichtigsten Entwicklungs- und Produktionsgesellschaften des südkoreanischen Konzerns. Das Unternehmen liefert Komponenten und Systeme für die Marken Hyundai, Kia und Genesis, beliefert aber zunehmend auch externe Hersteller. Gegründet wurde Hyundai Mobis 1977 ursprünglich als Hyundai Precision & Industry. Der heutige Name steht für "Mobile and System". Hyundai Mobis spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Kühltechnologie für den Motoraufbau. Details dazu nennt das Unternehmen bislang nicht. Auch die Leistungselektronik wurde laut Hyundai Mobis überarbeitet. Dabei kommen energieeffizientere Halbleiter zum Einsatz. Diese Komponenten beeinflussen maßgeblich den Wirkungsgrad eines Elektroantriebs; Verbesserungen erhöhen entsprechend die Reichweite.

Technik nicht nur für den Hyundai-Konzern Gleichzeitig verfolgt Hyundai Mobis damit offenbar auch eine neue Strategie. Bislang war das Unternehmen vor allem als Zulieferer innerhalb des Hyundai-Konzerns tätig. Mit den neuen standardisierten PE-Systemen will man künftig verstärkt andere Hersteller ansprechen. Laut Unternehmensangaben gebe es bereits Interesse internationaler Kunden.