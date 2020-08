Ninebot Gokart Pro Lamborghini Edition Xiaomi stellt E-Gokart vor

Der zehnte Geburtstag ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur bei Kindern, sondern offenbar auch bei Unternehmen. Nur was soll man schenken? Xiaomi greift dieser Frage vorweg und beschenkt sich einfach selbst. Neben neuen Smartphones und einem durchsichtigen Fernseher rollt ein kleines Elektrofahrzeug namens Ninebot Gokart Pro in der Lamborghini Edition in die Öffentlichkeit.

Das Basisfahrzeug, das Ninebot Gokart Pro, schafft bereits ab Werk eine Höchstgeschwindigkeit von 37 km/h. Die Lamborghini Edition legt da einen drauf und bietet ganze 40 km/h. Dank der 432 Wh großen Batterie sollen in diesem Tempo 62 Runden einer 400 Meter langen Rundstrecke zu schaffen sein. In Summe wären dies 24,8 Kilometer.

Blaue Scheinwerfer und echter Lambo-Sound

Neben der gesteigerten Höchstgeschwindigkeit bieten spezielle Reifen noch bessere Drift-Eigenschaften. Da es sich um ein rein elektrisch angetriebenes Gokart handelt sind Geräusche eigentlich nicht zu erwarten. Xiaomi und Lamborghini haben dem Ninebot Gokart Pro allerdings ein eigenes Sound-Profil verpasst. Nachtfahrten sollen dank eines blauen Scheinwerfers ebenfalls möglich sein.

Der Preis für das in China erhältliche Gokart beträgt 9.999 Yuan, umgerechnet rund 1.218 Euro. Dafür darf der maximal 100 Kilogramm schwere Fahrer in einem gelben Flitzer mit großem Heckspoiler und großem Lamborghini-Schriftzug sowie einem unten abgeflachten Lenkrad inklusive roter Mittellage-Kennzeichnung Platz nehmen.

Umfrage 211 Mal abgestimmt Wäre der Xiaomi-Flitzer was für Sie? Na klar! Schaut doch super aus. Nein danke. mehr lesen

Fazit

Xiaomi und Lamborghini lassen ein gemeinsames Gokart von der Kette. Bei Tempo 40 sollen fast 25 Kilometer mit einer Ladung möglich sein.